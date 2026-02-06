iPhone-Klau in Hachenburg Diebe reißen Sicherheitsschlauch einfach ab Daniel-D. Pirker 06.02.2026, 21:20 Uhr

i Dieben gelang es in einem Telekom-Geschäft in Hachenburg vier iPhones aus der Sicherung zu reißen. Die Geräte waren mit "Sicherungsschläuchen" versehen. (Symbolbild) Elisa Schu. picture alliance/dpa

Mit bloßer Muskelkraft rissen Diebe in Hachenburg vier iPhones aus der Sicherung. Die Kripo wertet nun Videoaufnahmen aus. Die Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise zum Diebstahl in einem Telekom-Laden.

Am Donnerstagnachmittag, 5. Februar, wurde ein Telekom-Geschäft in der Graf-Heinrich-Straße zum Schauplatz eines dreisten Diebstahls. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, betraten zwei bislang unbekannte junge Männer gegen 13.40 Uhr den Laden und entwendeten vier iPhones, die auf einem Ausstellungstisch präsentiert wurden.







