iPhone-Klau in Hachenburg
Diebe reißen Sicherheitsschlauch einfach ab
Dieben gelang es in einem Telekom-Geschäft in Hachenburg vier iPhones aus der Sicherung zu reißen. Die Geräte waren mit "Sicheru
Dieben gelang es in einem Telekom-Geschäft in Hachenburg vier iPhones aus der Sicherung zu reißen. Die Geräte waren mit "Sicherungsschläuchen" versehen. (Symbolbild)
Elisa Schu. picture alliance/dpa

Mit bloßer Muskelkraft rissen Diebe in Hachenburg vier iPhones aus der Sicherung. Die Kripo wertet nun Videoaufnahmen aus. Die Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise zum Diebstahl in einem Telekom-Laden.

Lesezeit 1 Minute
Am Donnerstagnachmittag, 5. Februar, wurde ein Telekom-Geschäft in der Graf-Heinrich-Straße zum Schauplatz eines dreisten Diebstahls. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, betraten zwei bislang unbekannte junge Männer gegen 13.40 Uhr den Laden und entwendeten vier iPhones, die auf einem Ausstellungstisch präsentiert wurden.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren