Neuer Softdrink aus der Region
Die Westerwald-Brauerei nimmt das Thema Cola persönlich
Manuela Lewentz-Twer und Jens Geimer lassen sich die neue Hachenburger Cola schon einmal schmecken.
Lars Hennemann. Rhein-Zeitung

Die Westerwald-Brauerei macht den nächsten Schritt auf den wachsenden Markt alkoholfreier Getränke. Schon bald gibt es auch Cola aus Hachenburg. Zur Produkteinführung hat sich das Unternehmen eine Kampagne der besonderen Art einfallen lassen.  

Manchmal braucht man einen langen Atem. Auch dann, wenn man als Brauerei dem schon länger anhaltenden Trend zu alkoholfreien Getränken Rechnung tragen möchte. Nicht jeder dabei unternommene Versuch gelang in der Vergangenheit, und da sind sie in Hachenburg auch souverän und ehrlich genug, das festzuhalten: „Mit unserer Cola hatten wir Neuland betreten.

