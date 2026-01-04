Kaum Unfälle bei Glätte Die Westerwälder Autofahrer können Winter Markus Kratzer 04.01.2026, 11:30 Uhr

i Trotz Schnee und Glätte blieb es am Wochenende vergleichsweise ruhig auf den Straßen im Westerwald. Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Wenn es friert und schneit, wird so manche Autofahrt zur Rutschpartie. Doch die meisten Westerwälder, die am Wochenende ins Auto gestiegen sind, waren besonnen unterwegs. Wir haben bei den Polizeidienststellen nachgefragt.

Das große Verkehrschaos ist ausgeblieben. Schnee und glatte Straßen stellten die Westerwälder an diesem Wochenende vor wenig Probleme. Das ergab ein Rundruf unserer Zeitung bei den Polizeidienststellen im Westerwaldkreis und im AK-Land. „Es gab keine Verkehrsunfälle, die den Einsatz der Polizei erforderlich gemacht hätten“, heißt es aus der Dienststelle in Montabaur.







Artikel teilen

Artikel teilen