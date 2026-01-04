Die Westerwälder Autofahrer können Winter

Wenn es friert und schneit, wird so manche Autofahrt zur Rutschpartie. Doch die meisten Westerwälder, die am Wochenende ins Auto gestiegen sind, waren besonnen unterwegs. Wir haben bei den Polizeidienststellen nachgefragt.
Das große Verkehrschaos ist ausgeblieben. Schnee und glatte Straßen stellten die Westerwälder an diesem Wochenende vor wenig Probleme. Das ergab ein Rundruf unserer Zeitung bei den Polizeidienststellen im Westerwaldkreis und im AK-Land. „Es gab keine Verkehrsunfälle, die den Einsatz der Polizei erforderlich gemacht hätten“, heißt es aus der Dienststelle in Montabaur.