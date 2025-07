„Vögel ziehen die Menschen immer in ihren Bann. Das Gleiche gilt auch für mich. Ich habe deshalb versucht, nach Möglichkeit den Zauber dieser wunderbaren Lebewesen in meinem Buch wiederzugeben.“ So leitet Volker Ecker aus Merkelbach seinen Bildband „Wunderbare Vogelwelt im schönen Westerwald“ ein. Wir stellen heute ein paar der schönsten Impressionen aus dem 346 Seiten starken Buch vor, das im Selbstverlag herausgegeben wurde.

i Auch der Kuckuck ist in unserer Region daheim. Volker Ecker

Mit Monika Runkel hat der 75-jährige Rentner eine namhafte Schreiberin eines Vorworts gefunden. Die inzwischen zur Försterin des Jahres 2025 gekürte Leiterin des Forstamts Hachenburg setzt sich darin mit dem Thema „Forstwirtschaft im Wandel – Chance für einen Neuanfang“ auseinander. „Die Renaturierung der Wälder und Landschaften ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation. In der ökologischen Waldnutzung wissen wir heute ziemlich genau, wie die Nutzung des Ökosystems Wald gelingen kann“, schreibt sie.

i Zwei Schwanzmeisen haben einen "Rastplatz" gefunden. Volker Ecker

Standortgerechte heimische Baumarten wie etwa die Buche bilden demnach das Grundgerüst widerstandsfähiger Wälder. Zahlreiche seltene Mischbaumarten wie etwa Kirschen, Eschen und Linden reichern das Artenspektrum an. Doch die Expertin legt auch den Finger in die Wunde. „Die massiven Konsequenzen der beginnenden Klimakatastrophe, die wir im Westerwald seit den Dürrejahren ab 2018 massiv zu spüren bekamen, üben einen unvorstellbaren Stress auf die Ökosysteme aus und machen sie anfällig für Folgeschäden wie Insekten und Pilze. Dieser Prozess hat gerade erst begonnen“, so Monika Runkel.

i Der Schwarze Milan bot dem Fotografen Volker Ecker eine "Flugvorführung". Volker Ecker

Dass auch Volker Ecker die Schönheiten von Flora und Fauna nicht losgelöst von Problemen betrachtet, legt schon der Untertitel des Bildbandes – „Eine menschengemachte Tragödie“ – nahe. „Eine Dokumentation war notwendig, weil das Artensterben von Pflanzen, Insekten, Vögeln und anderen Tieren in dieser vernetzten Nahrungskette allgemein geworden ist. Viele Arten sind ausgestorben oder unmittelbar vom Aussterben bedroht. Andere Arten stoßen als Neophyten (Neupflanzen) und Neozonen (Neutiere) in diese Lebensgemeinschaften vor und verdrängen durch ihre überlegene Vielfalt die alte Artenvielfalt“, so der Autor. Im Flächenverbrauch, der industrialisierten Landwirtschaft, in Gewässerverunreinigung, Überdüngung und der Klimaerwärmung macht er weitere schädliche Faktoren aus.

i Zwei Hohltauben turteln fast unbemerkt. Volker Ecker

Von der Amsel bis zum Zilpzalp, vom Alpentannenhäher bis zum Zaunkönig – die noch vorhandene Vielfalt der Westerwälder Vogelwelt hat Volker Ecker in diesem Buch zusammengetragen. Die hier verwendeten Fotos sind aus dem Bildband ebenso wie aus seinem Privatarchiv. Und der Autor findet mit Blick auf die nächsten Generationen auch versöhnliche Worte: „Allen meinen Lesern, besonders den Kindern, wünsche ich, sich ebenfalls ,verzaubern’ zu lassen.“

i Eine Bekassine, auch als Sumpfschnepfe bekannt, in ihrem bevorzugten Gefilde. Volker Ecker

Das Buch „Wunderbare Vogelwelt im schönen Westerwald“ ist zum Selbstkostenpreis von 40 Euro im Regionalladen Unikum in Altenkirchen (Bahnhofstraße 26) sowie im „Merkelbacher Hof“ in Merkelbach (Rheinstraße 14) erhältlich.