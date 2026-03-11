Zukunft des Westerburger Handels Die Suche nach neuen Mietern für das Koch-Areal läuft an Angela Baumeier

Markus Eschenauer 11.03.2026, 12:30 Uhr

i Auch die Stadt Westerburg hat ein Interesse daran, dass das Koch-Areal wieder mehr belebt wird. Nils Hillert, Prokurist des Unternehmens, hat sich kürzlich gegenüber unserer Zeitung zur Zukunft des Gebäudekomplexes geäußert. Markus Eschenauer

Vom Baumarkt zum neuen Gewerbeprojekt: Nach dem Schock über die plötzlichen Schließungen treibt die Eigentümerfamilie die Nachnutzung voran. Bürgermeister Janick Pape begleitet die Investorensuche und setzt dabei auf den bestehenden Bebauungsplan.

Wie geht es mit dem Koch-Areal weiter? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Westerburger, sondern die gesamte Region. Nachdem zum Ende des Jahres 2024 Baumarkt und Intersport geschlossen haben, arbeitet die Unternehmensleitung daran, eine Nachnutzung zu gewährleisten.







