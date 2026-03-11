Vom Baumarkt zum neuen Gewerbeprojekt: Nach dem Schock über die plötzlichen Schließungen treibt die Eigentümerfamilie die Nachnutzung voran. Bürgermeister Janick Pape begleitet die Investorensuche und setzt dabei auf den bestehenden Bebauungsplan.
Lesezeit 1 Minute
Wie geht es mit dem Koch-Areal weiter? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Westerburger, sondern die gesamte Region. Nachdem zum Ende des Jahres 2024 Baumarkt und Intersport geschlossen haben, arbeitet die Unternehmensleitung daran, eine Nachnutzung zu gewährleisten.