Die Stadt Bad Marienberg möchte Umweltbildung fördern

Viele Kinder und Erwachsene verbringen mittlerweile zahlreiche Stunden am Tag vor und mit einem digitalen Gerät. Dazu möchte die Stadt Bad Marienberg nun ein analoges Gegengewicht schaffen.
Die Stadt Bad Marienberg möchte auf einem naturnahen Grundstück einen Ort zur Umweltbildung anlegen. Allerdings ist momentan noch offen, welche Fläche genau dafür genutzt werden soll. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte die Debatte darüber mit einem Antrag überhaupt erst in Gang gesetzt.