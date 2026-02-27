Verluste im Haushalt 2026 Die Stadt Bad Marienberg ist finanziell angeschlagen Nadja Hoffmann-Heidrich 27.02.2026, 06:00 Uhr

i Um die Finanzen der Stadt Bad Marienberg ist es 2026 nicht gut bestellt. Das Millionen-Defizit im laufenden Geschäft kann nur durch Liquiditätskredite ausgeglichen werden, denn die Rücklagen sind aufgebraucht. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Einnahmen erhöhen, die Ausgaben senken: Das hat der Kreis der Stadt Bad Marienberg mit Blick auf deren defizitären Haushalt 2026 dick in die Bücher geschrieben.

Der Haushalt 2026 der Stadt Bad Marienberg kann nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredits ausgeglichen werden. Die Rücklagen reichen nicht mehr, um das Jahresdefizit von mehr als 1 Million Euro aus eigener Kraft zu stemmen. Da zudem ein Investitionskredit über rund 1,5 Millionen Euro notwendig ist, wird der Schuldenstand der Kneipp-Stadt Ende des Jahres insgesamt voraussichtlich circa 3 Millionen Euro betragen.







