Verluste im Haushalt 2026
Die Stadt Bad Marienberg ist finanziell angeschlagen
Um die Finanzen der Stadt Bad Marienberg ist es 2026 nicht gut bestellt. Das Millionen-Defizit im laufenden Geschäft kann nur du
Um die Finanzen der Stadt Bad Marienberg ist es 2026 nicht gut bestellt. Das Millionen-Defizit im laufenden Geschäft kann nur durch Liquiditätskredite ausgeglichen werden, denn die Rücklagen sind aufgebraucht.
Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Einnahmen erhöhen, die Ausgaben senken: Das hat der Kreis der Stadt Bad Marienberg mit Blick auf deren defizitären Haushalt 2026 dick in die Bücher geschrieben. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Haushalt 2026 der Stadt Bad Marienberg kann nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredits ausgeglichen werden. Die Rücklagen reichen nicht mehr, um das Jahresdefizit von mehr als 1 Million Euro aus eigener Kraft zu stemmen. Da zudem ein Investitionskredit über rund 1,5 Millionen Euro notwendig ist, wird der Schuldenstand der Kneipp-Stadt Ende des Jahres insgesamt voraussichtlich circa 3 Millionen Euro betragen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren