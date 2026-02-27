Die Einnahmen erhöhen, die Ausgaben senken: Das hat der Kreis der Stadt Bad Marienberg mit Blick auf deren defizitären Haushalt 2026 dick in die Bücher geschrieben.
Lesezeit 2 Minuten
Der Haushalt 2026 der Stadt Bad Marienberg kann nur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredits ausgeglichen werden. Die Rücklagen reichen nicht mehr, um das Jahresdefizit von mehr als 1 Million Euro aus eigener Kraft zu stemmen. Da zudem ein Investitionskredit über rund 1,5 Millionen Euro notwendig ist, wird der Schuldenstand der Kneipp-Stadt Ende des Jahres insgesamt voraussichtlich circa 3 Millionen Euro betragen.