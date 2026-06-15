Das Deutsche Eck des Westerwaldes in der Kroppacher Schweiz bezeichnet den malerischen Zusammenfluss der Großen und Kleinen Nister zwischen Heuzert und Heimborn. Diese Wiesenaue ist einer der schönsten Plätze im Westerwald.
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Wer im Westerwald vom Deutschen Eck spricht, meint nicht zwangsläufig den berühmten Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Koblenz. Für viele Einheimische liegt das wahre Deutsche Eck mitten in der Kroppacher Schweiz – dort, wo sich Große und Kleine Nister begegnen.