Rauszeit im Westerwald Die Seele baumeln lassen am Deutschen Eck an der Nister Camilla Härtewig 15.06.2026, 11:00 Uhr

i Das Deutsche Eck des Westerwaldes in der Kroppacher Schweiz bezeichnet den malerischen Zusammenfluss der Großen und Kleinen Nister zwischen Heimborn und Heuzert. Es ist einer der schönsten Plätze im Westerwald. Hier kann man picknicken oder einfach die Seele baumeln lassen. Camilla Härtewig

Das Deutsche Eck des Westerwaldes in der Kroppacher Schweiz bezeichnet den malerischen Zusammenfluss der Großen und Kleinen Nister zwischen Heuzert und Heimborn. Diese Wiesenaue ist einer der schönsten Plätze im Westerwald.

Wer im Westerwald vom Deutschen Eck spricht, meint nicht zwangsläufig den berühmten Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Koblenz. Für viele Einheimische liegt das wahre Deutsche Eck mitten in der Kroppacher Schweiz – dort, wo sich Große und Kleine Nister begegnen.







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