Hunde sollen unkomplizierte Begleiter im Alltag sein. Damit dies gelingt, müssen sie gut erzogen sein. Dabei gibt es aber einige Fallstricke. Hundetrainer Jörg Denzin aus Niedererbach gibt Tipps zum besseren Miteinander von Mensch und Vierbeiner.

Viele Hundebesitzer machen unwissentlich Fehler, die die Erziehung erschweren. Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Änderungen können Herrchen und Frauchen den Vierbeiner auf Kurs bringen. Hunde lernen durch Erfahrung und nicht durch Worte. Das ist einer der zentralen Grundsätze in der Erziehungsarbeit von Hundetrainer Jörg Denzin aus Niedererbach. Er begleitet seit mehr als 30 Jahren Mensch-Hund-Teams und weiß: Viele Probleme im Alltag entstehen nicht durch den Hund, sondern durch Missverständnisse im Umgang mit ihm. Die Menschen müssen lernen, durch die Hundebrille zu sehen.

Hier erklärt er die sechs häufigsten Stolpersteine, die Hundehalter oft unbewusst machen – und wie man es besser macht:

1. Vermenschlichung: Viele Halter interpretieren Hundeverhalten menschlich: „Er will mich ärgern“, „Er hat ein schlechtes Gewissen“ oder „Er ist stur“. Solche Aussagen sind falsch. Hunde denken nicht wie Menschen – sie handeln instinktiv und erfahrungsbasiert. Sein Tipp: weniger sprechen, mehr Körpersprache. Ein Hund versteht keine langen Erklärungen, aber sehr wohl ruhige und klare Körpersignale.

„Hunde brauchen keine Kommandos, sie brauchen Klarheit.“

Jörg Denzin

2. Emotionale Willkür: Wer heute lobt und morgen schreit, hinterlässt bei seinem Hund Verwirrung – und Angst. Hunde brauchen keine harten Worte, sondern einen souveränen Menschen, der durch ruhiges Verhalten Sicherheit vermittelt. Bei der Erziehung haben Strafen und Wutausbrüche nichts verloren. „Wenn eine Korrektur nötig ist, dann ruhig, sachlich – und nur wenn Sie wissen, was Sie tun“, so der Experte.

3. Fehlende Konsequenz: Mal darf der Hund aufs Sofa, dann wieder nicht. Mal bekommt er etwas vom Tisch, dann wird geschimpft. So kann ein Hund keine klaren Regeln erkennen – und verhält sich entsprechend „unberechenbar“. Regeln sind daher nur hilfreich, wenn sie immer gelten. Ein „Nein“ muss immer ein „Nein“ sein – und zwar für alle Familienmitglieder.

Erwünschtes Verhalten sollte bestärkt werden – nicht das unerwünschte

4. Irrglaube „Gelernt ist gelernt“: Hunde lernen nicht durch einmaliges Üben. Eine Übung muss Hunderte Male erfolgreich wiederholt werden, damit sie ins Langzeitgedächtnis wandert. Hundehalter sollten kurze Sequenzen regelmäßig üben, und dies am besten mehrmals täglich. So wird das Verhalten zuverlässig – auch unter Ablenkung.

5. Unbewusste Bestätigung: Es klingelt. Der Hund bellt beispielsweise an der Tür, und der Mensch schreit zurück – der Hund denkt dann nicht, dass er etwas falsch gemacht hat. Für ihn bedeutet das: Wir bellen gemeinsam, das ist erfolgreich! Oder: Der Hund hat Angst, und der Halter streichelt ihn – das verstärkt die Angst, statt ihn zu beruhigen. Also sollte das erwünschte Verhalten bestärkt werden – nicht das unerwünschte. Angst, Aufdringlichkeit oder Aggression sollten nicht durch Berührung oder Worte belohnt werden. Stattdessen: Ruhig bleiben und souverän führen.

Kein Hundekontakt an gespannter Leine

6. Leinenkontakte: Begegnungen an der Leine sind oft stressgeladen. Wenn Hundehalter ihren Hund zu anderen Hunden hinziehen lassen, überträgt sich Stress – es entsteht Zug, Spannung, Verwirrung. Nicht selten entwickeln sich daraus Leinenaggressionen. Deshalb fordert Jörg Denzin: Kein Hundekontakt an gespannter Leine! „Lassen Sie Ihren Hund nicht zu angeleinten Artgenossen laufen. Hundekontakt sollte entspannt und kontrolliert ablaufen – ohne Zwang und ohne Leine.“

Das Fazit des Experten aus Niedererbach lautet: Der Hund spiegelt seinen Menschen. Er betont: „Hunde sind bereit, mit uns zu kooperieren. Doch sie folgen nur Menschen, die Ruhe, Klarheit und Verlässlichkeit ausstrahlen. Wer sich hingegen widersprüchlich, hektisch oder emotional verhält, verliert die Orientierung seines Hundes. Hunde brauchen keine Kommandos, sie brauchen Klarheit“, sagt Jörg Denzin. Und die beginnt beim Menschen.

Die wichtigsten Tipps auf einen Blick

Hundeexperte Jörg Denzin fasst die wichtigsten Punkte im Umgang mit dem Hund so zusammen: