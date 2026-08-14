Bauen im Westerwald Die meisten Orte gehören zur mittleren Schneelastzone Nadja Hoffmann-Heidrich 14.08.2026, 14:00 Uhr

i Die Stadt Bad Marienberg (hier ein Archivbild) ist, ebenso wie zwölf weitere Orte im Westerwaldkreis, der zweithöchsten Schneelastzone in Deutschland (Zone 2a) zugeordnet. Fünf Zonen gibt es bundesweit insgesamt. Neun Westerwälder Kommunen gehören der niedrigsten Zone 1 an, die meisten Orte fallen in die mittlere Zone 2. Die Zonen 1a und 3 sind in der Region nicht vertreten. Röder-Moldenhauer

In welcher Westerwälder Gemeinde ist die Schneelast am höchsten, wo ist sie am niedrigsten? Die Einteilung in unterschiedliche Schneelastzonen hat jetzt mitten im Hochsommer dazu geführt, dass ein geplantes Bauprojekt in Bad Marienberg geplatzt ist.

Der Grund für das Aus der geplanten Padel-Halle in Bad Marienberg ist für viele Menschen rund um die Kneippstadt eine echte Überraschung: Weil Bad Marienberg in die zweithöchste Schneelastzone Deutschlands eingeteilt ist, wären die Kosten für das Hallendach mit seiner großen Spannweite und die dafür erforderliche Statik deutlich höher als in anderen Orten gewesen, sodass der Investor das Projekt im Werner-von-Siemens-Ring aufgegeben hat.







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