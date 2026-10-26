Schulleiter aus VG Hachenburg „Die meisten Kinder haben irgendein Päckchen zu tragen“ Markus Müller 26.10.2026, 06:00 Uhr

i Daniel Busch, Leiter der Grundschule Atzelgift-Streithausen, berichtete auf der jüngsten Sitzung des VG-Rats Hachenburg von vielen Problemen, die schon die Kinder im Grundschulalter auch in einer ländlichen Region wie Hachenburg haben. Markus Müller

Wie setzten Schulen demokratische Bildungsangebote um? Das sollten Leiter von Grundschulen jüngsten den Mitgliedern des VG-Rats Hachenburg erklären. Doch zuerst lenkten sie den Blick auf die Probleme, unter denen Schüler heutzutage leiden.

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates Hachenburg sollten Vertreter der Grundschulen kürzlich darüber berichten, wie demokratische Bildungsangebote im Schulalltag konkret umgesetzt werden. Denn seit 2020 erhält jede Grundschule in Trägerschaft der VG jährlich 2.







Artikel teilen

Artikel teilen