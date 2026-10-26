Wie setzten Schulen demokratische Bildungsangebote um? Das sollten Leiter von Grundschulen jüngsten den Mitgliedern des VG-Rats Hachenburg erklären. Doch zuerst lenkten sie den Blick auf die Probleme, unter denen Schüler heutzutage leiden.
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In der Sitzung des Verbandsgemeinderates Hachenburg sollten Vertreter der Grundschulen kürzlich darüber berichten, wie demokratische Bildungsangebote im Schulalltag konkret umgesetzt werden. Denn seit 2020 erhält jede Grundschule in Trägerschaft der VG jährlich 2.