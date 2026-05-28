Auch in diesem Jahr schafften es die Musikalischen Löwen Nentershausen wieder, die riesige Freiherr-vom-Stein-Halle am Pfingstsonntag komplett und am Abend zuvor zu einem großen Teil zu füllen. Ihr Programm widmeten sie der Weltstadt New York.
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Die Musikalischen Löwen Nentershausen entpuppen sich immer mehr als ein Garant für anspruchsvolle Blasmusik in der Region. Auch in diesem Jahr schafften sie es wieder, die riesige Freiherr-vom-Stein-Halle am Pfingstsonntag komplett und am Abend zuvor zu einem großen Teil zu füllen.