Pfingstkonzerte Nentershausen Die Löwen mischen die New Yorker Musikszene mächtig auf Markus Müller 28.05.2026, 18:00 Uhr

i Beim Pfingstkonzert der Musikalischen Löwen in Nentershausen überzeugte auch der Nachwuchs schon mit eindrucksvollem Können. Markus Müller

Auch in diesem Jahr schafften es die Musikalischen Löwen Nentershausen wieder, die riesige Freiherr-vom-Stein-Halle am Pfingstsonntag komplett und am Abend zuvor zu einem großen Teil zu füllen. Ihr Programm widmeten sie der Weltstadt New York.

Die Musikalischen Löwen Nentershausen entpuppen sich immer mehr als ein Garant für anspruchsvolle Blasmusik in der Region. Auch in diesem Jahr schafften sie es wieder, die riesige Freiherr-vom-Stein-Halle am Pfingstsonntag komplett und am Abend zuvor zu einem großen Teil zu füllen.







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