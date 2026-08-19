Gnadenhochzeit in Holler Die Liebe der Weidenfellers begann einst auf der Kirmes Markus Müller 19.08.2026, 06:00 Uhr

i Lothar und Katharina Weidenfeller aus Holler feiern am 19. August das seltene Fest der Gnadenhochzeit. 70 Jahre sind die beiden nun schon verheiratet. Thomas Weidenfeller

Als sich Lothar und Katharina Weidenfeller aus Holler vor genau 70 Jahren das Ja-Wort gaben, war die Welt noch eine ganz andere als heute. Die Liebe der Eheleute hat hingegen bis heute Bestand.

Vor 76 Jahren haben sich Lothar und Katharina Weidenfeller auf der Kirmes in Holler kennengelernt. Am 19. August vor 70 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben und können deshalb an diesem Mittwoch ihre Gnadenhochzeit feiern – und dabei auf eine außergewöhnlich lange Ehe zurückblicken.







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