Als sich Lothar und Katharina Weidenfeller aus Holler vor genau 70 Jahren das Ja-Wort gaben, war die Welt noch eine ganz andere als heute. Die Liebe der Eheleute hat hingegen bis heute Bestand.
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Vor 76 Jahren haben sich Lothar und Katharina Weidenfeller auf der Kirmes in Holler kennengelernt. Am 19. August vor 70 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben und können deshalb an diesem Mittwoch ihre Gnadenhochzeit feiern – und dabei auf eine außergewöhnlich lange Ehe zurückblicken.