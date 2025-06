Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Girkenroth feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Dieses besondere Jubiläum wird am Sonntag, 22. Juni, mit einem Familientag und einem bunten Programm für alle Generationen gebührend gefeiert. Hierzu ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Um 11 Uhr beginnt der Festtag auf dem Sportplatzgelände des Rasensport-Vereins Girkenroth zunächst mit Gratulationen. Diesem offiziellen Teil folgt das Kinderprogramm. „Die Firmlinge aus unserer Gemeinde haben hierfür einige Spiele und Aktionen vorbereitet“, freut sich der Vorsitzende der KAB Girkenroth, Eckhard Gläser. Neben einer großen Hüpfburg wird der Nachwuchs auch beim Kinderschminken, welches von der Kommunalen Kindertagesstätte angeboten wird, seinen Spaß haben. Ein besonderer Höhepunkt soll um 15 Uhr ein Luftballon-Wettbewerb sein, der mit Sachpreisen ausgelobt ist. Für das leibliche Wohl der Gäste, wozu auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, wird mit Deftigem vom Grill sowie Kaffee und selbst gebackenen Kuchen bestens gesorgt.

i Im jährlichen Wechsel wurden Familientage oder Ausflüge vom Ortsverein durchgeführt, an denen alle Generationen gerne teilnahmen. KAB Girkenroth - Archiv

Am Samstag, den 20. September findet im Dorfgemeinschaftshaus Girkenroth der Bezirkstag des Bezirksverbandes Limburg mit Gottesdienst statt. Mitgestaltet wird dieser vom Kirchenchor Cäcilia Salz. Am 15. Oktober um 14 Uhr gibt es an gleicher Stelle einen Erntedank-Nachmittag mit Andacht. Den Abschluss im Jubiläumsjahr bildet die Senioren-Weihnachtsfeier (ab 60 Jahre) am 10. Dezember ab 14 Uhr. „Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen“, freut sich Eckhard Gläser auf viele Gäste.

i Von 1972 bis 2008 fungierte Franz Jung (vorne Mitte) als Vorsitzender der KAB Girkenroth. Unterstützt wurde er von Ehefrau Gerda (vorne rechts) und den übrigen Vorstandsmitgliedern. KAB Girkenroth - Archiv

Wie der Vorsitzende KAB Girkenroth, Eckhard Gläser, berichtet, zählt der Ortsverband derzeit rund 100 Mitglieder. Der Verein hat sich in all den Jahren für christliche Werte, soziale Gerechtigkeit, Frieden und für eine familiengerechte Arbeitswelt eingesetzt. In früheren Jahren lud die KAB zu Seniorennachmittagen, Weihnachtsfeiern, Wall- und Ausflugsfahrten sowie Seminaren zu verschiedenen Themen ein.

Großen Anklang fanden seinerzeit Kurse wie Makramee, häusliche Krankenpflege, Bauernmalerei, Kochkurse für Männer und Frauen als auch Tanzkurse und Seniorennachmittage. Überdies wurden jährliche Haussammlungen für das Weltnotwerk durchgeführt. Beteiligt waren die Mitglieder auch an der Durchführung der Dorfkirmes. Über den KAB Diözesanverband werden auch weiterhin Seminare, Tagesfahrten, Aktionen, Spiritualität und Bildungsveranstaltungen angeboten.

i Über das Jahr hinweg waren die Mitglieder der KAB Girkenroth vielseitig aktiv, so auch beim traditionellen Karenvalsumzug an Rosenmontag. KAB Girkenroth - Archiv

Zur Geschichte

Am 17. März 1925 wurde unter der Leitung von Kaplan Nikolai, der als Präsident fungierte, der Arbeitnehmerverein Girkenroth mit 45 Mitgliedern gegründet. Zum Bau des Ehrendenkmals der Gemeinde stellte die KAB 90 Reichsmark zur Verfügung. Im Januar 1934 wurde unter Druck der Verhältnisse im Dritten Reich die Auflösung des Vereins beschlossen. Im Jahre 1948 wurde die Vereinstätigkeit wieder aufgenommen.

Nach langjähriger Tätigkeit gab Josef Plotz im Jahre 1972 das Amt des Vorsitzenden an Franz-Josef Jung ab, der den Verein bis 2008 führte. Im Jahre 2000 zählte der Verein 56 Ehepaar und 26 Einzelpersonen, somit insgesamt 138 Mitglieder. Besondere Aktivitäten in der Vereinsgeschichte waren beispielsweise im Juli 1977 die Wallfahrt zur Liebfrauenheide, im November 1980 der Papstbesuch in Mainz.

i Auch der Nikolaus stattete den kleinen und großen Mitgliedern einen Besuch ab und verteilte Geschenke. KAB Girkenroth - Archiv

In sehr guter Erinnerung sind auch die Ausflüge mit dem Bus und auch mit dem Schiff geblieben. Im jährlichen Wechsel wurden Familientage oder Ausflüge vom Ortsverein durchgeführt. Diese Tage wurde besonders gerne von Familien mit Kindern in Anspruch genommen.

KAB-Mitglieder wirkten aber auch bei Veranstaltungen der Ortsvereine und der Ortsgemeinde wie beispielsweise der Kirmes und Jubiläen mit. Die Erlöse wurden zum Wohle der Gemeinde gespendet. So konnten Bauvorhaben wie die Gebetsstätte, die Renovierung des Dorfkreuzes und der Kinderspielplatz finanziell unterstützt werden.