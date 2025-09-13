Die Harmonika ist im Westerwald kein sehr verbreitetes Instrument. Doch seit gut einem Jahr finden sich Musikfreunde mit Wirges, um auf der Handorgel zu spielen. Was das Instrument so interessant macht, erzählt Stefan Quirmbach unserer Zeitung.

Seit gut einem Jahr gibt es in Wirges auf Initiative von Stefan Quirmbach die „Harmonikafreunde Westerwald“. Die Gruppe vereint musikbegeisterte Menschen aus der Region, aus Nordrhein-Westfalen und Hessen, die sich der steirischen Harmonika verschrieben haben. Die Harmonikafreunde sind kein fest zusammengehörendes Ensemble, hier dominiert die einzelne Spielerin oder der einzelne Spieler. Zu bestimmten Zeiten kann man aus den Räumlichkeiten der Gaststätte „Stadl“ in Wirges alpenländische Musik hören, ein für die Region eher ungewohntes Klangerlebnis.

Diesem „Klangerlebnis“ geben sich bei regelmäßigen Treffen im Stadl Wirges Spielerinnen und Spieler aller Erfahrungsstufen, sozusagen in trauter Gemeinsamkeit, hin. Im Westerwald ist die Harmonika kaum anzutreffen, deshalb ist es Stefan Quirmbach ein Anliegen, dieses Instrument und den Umgang mit diesem interessanten „Klangwerkzeug“ der Allgemeinheit einmal näherzubringen.

Handhabung einer Harmonika ist besondere Herausforderung

i Stefan Quirmbach, der die Harmonikafreunde Westerwald ins Leben gerufen hat, mit seiner steirischen Harmonika. Hans-Peter Metternich

„Der Unterschied zwischen Harmonika und Akkordeon liegt vor allem in der Herkunft, Bauweise und im musikalischen Einsatz. Eine Harmonika ist im Gegensatz zu einem chromatischen Akkordeon ein diatonisches Instrument“, erklärt Stefan Quirmbach, der noch ein wenig ins Detail geht. „Der Hauptunterschied ist, dass diatonische Instrumente und Skalen nur die Töne einer bestimmten Tonart (zum Beispiel nur die weißen Tasten auf einem Klavier) verwenden, während chromatische Instrumente alle zwölf Halbtöne einer Oktave enthalten und dadurch in allen Tonarten spielbar sind. Chromatische Tonleitern bewegen sich in kleinen Schritten (Halbtöne), während diatonische Tonleitern hauptsächlich Ganzton- und Halbtonschritte enthalten und sich oft wie eine Folge von weißen Tasten auf einem Klavier darstellen.“ Soweit die geraffte Definition von Stefan Quirmbach.

Auch die Handhabung einer Harmonika stelle eine besondere Herausforderung dar, erklärt der leidenschaftliche Musiker. „Einige orientieren sich an Griffschrift, andere lernen das Harmonika-Spiel per online Musikschulen. Das gemeinsame Musizieren der Harmonikafreunde Westerwald erfordert daher ein hohes Maß an Abstimmung, was unsere Treffen zu einem lebendigen und abwechslungsreichen Erlebnis macht. Neben dem musikalischen Austausch hat auch das gesellige Beisammensein einen hohen Stellenwert“, verweist Stefan Quirmbach auf die regelmäßigen Treffen im Wirgeser Stadl, das, nebenbei bemerkt, im Gastraum das standesgemäße Ambiente für alpenländische Musik bietet.

Nächstes Treffen am 5. Oktober

„Das nächste Treffen der Harmonikafreunde Westerwald findet am Sonntag, 5. Oktober, ab 11 Uhr im Stadl Wirges statt. Interessierte Musikfreunde sind herzlich eingeladen. Wie Stefan Quirmbach aufklärt, treffen sich die Spieler dort im Tagungsraum und musizieren gemeinsam. Harmonikaspieler, die mit musizieren wollen, kommen einfach dazu. Gegen 13 Uhr gibt ein gemeinsames Mittagessen im Gastraum, wo andere Gäste zugegen sein können. In der Regel gibt es da ein kleines, Stadl-internes Konzert, das immer gut bei den Gästen ankommt.