175 Jahre Die Geschichte der Dernbacher Schwestern Hans-Peter Metternich 16.01.2026, 18:00 Uhr

i In der Klosterkirche in Dernbach ist die Heilige Katharina Kasper, die am 14. Oktober 2018 heiliggesprochen wurde, im Schrein unter dem Altar aufgebahrt. Hans-Peter Metternich

Aus der Initiative Katharina Kaspers entstand 1851 in Dernbach ein Orden, der heute weltweit wirkt. Die ADJC sind in Europa, Amerika, Afrika und Asien aktiv – oft auch in Krisen- und Notgebieten.

In den vergangenen 175 Jahren seit ihrer Gründung können die Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) aus Dernbach auf eine lange Geschichte zurückblicken. Gegründet wurde die ADJC am 15. August 1851, wo Katharina Kasper mit vier weiteren Frauen vor Bischof Peter Joseph Blum die klösterlichen Gelübde ablegte.







