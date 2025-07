Die Nachfrage nach Ferienspaßprogrammen in der Verbandsgemeinde Hachenburg ist groß, aber auch das Angebot: Dem Bündnis für Ferienbetreuung ist es in diesem Jahr gelungen, 450 Betreuungsplätze zu schaffen.

i Kreativität und Rollenspiele waren in diesem Workshop des Jugendzentrums gefragt, in dem die Kinder eine Poststelle errichteten und bedienten. Röder-Moldenhauer

Mit dabei waren und sind beliebte Klassiker wie die abwechslungsreichen Workshops des Jugendzentrums, des Kinderschutzbundes, des städtischen Familienzentrums und des Medien-Leuchtturms, die Fußballcamps des TuS Hachenburg und des SV Gehlert in Kooperation mit Young Football Talents sowie das Zeltlager der Pfarrei Maria Himmelfahrt. Aber auch neue Angebote finden sich in der Übersicht. Dazu zählen der erstmalige Ferienspaß der Ortsgemeinde Hattert (in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Hachenburg), ein Selbstbehauptungsworkshop der Kampfkunstschule Sakurayma-Dojo in Kooperation mit dem städtischen Familienzentrum sowie ein Tenniscamp des TC Hattert. Spaß und gute Laune sind bei all diesen Angeboten garantiert. red