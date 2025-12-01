Egid Zeis stellt in Meudt aus Die Erhabenheit und Verwundbarkeit der Natur zeigen Mariam Nasiripour 01.12.2025, 10:00 Uhr

i In seiner Rede unternahm Zeis einen Exkurs durch die Kunstgeschichte der Landschaftsmalerei. Mariam Nasiripour

Egid Zeis öffnet in Meudt ein Fenster zu erhabenen wie verletzten Landschaften. Seine Bilder erzählen von Naturkraft, Erinnerung und Wandel. Wer sie sieht, will mehr über die Geschichten dahinter erfahren.

Er habe schon als Kind mit dem Malen angefangen, erzählte Egid Zeis im Pfarrheim in Meudt. Der ehemalige Justizbeamte hatte am letzten Novemberwochenende zu seiner Vernissage eingeladen. Und die Besucher kamen zahlreich, darunter auch viele Freunde und Bekannte, die ihn immer wieder fragten, wann er denn seine Bilder ausstellen wird.







