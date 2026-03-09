Ausbau am Standort Rennerod
Die Bundeswehr lässt die Zukunft des Lagers Stegskopf weiter offen
Rückkehr der Bundeswehr oder doch Platz für ein Logistikzentrum? Die Zukunft des Lagers Stegskopf bleibt ungewiss.
Rückkehr der Bundeswehr oder doch Platz für ein Logistikzentrum? Die Zukunft des Lagers Stegskopf auf dem früheren Truppenübugsplatz bleibt weiter ungewiss.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Während das Sanitätsregiment in Rennerod personell aufstockt, herrscht um das benachbarte Lager Stegskopf weiter Ungewissheit. Das Verteidigungsministerium verweist auf laufende Prüfungen – zum Leidwesen der Gemeinde Emmerzhausen und ihrer Pläne.

Lesezeit 2 Minuten
Die Bundeswehr will das Saniätsregiment 2 „Westerwald“ am Standort Rennerod personell aufstocken und neue Gebäude errichten. Diese Nachricht dürfte auch rund um das nur gut zehn Kilometer entfernte liegende frühere Lager Stegskopf inmitten des einstigen Truppenübungsplatzes Daaden auf großes Interesse stoßen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBundeswehr

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren