Ausbau am Standort Rennerod Die Bundeswehr lässt die Zukunft des Lagers Stegskopf weiter offen Michael Fenstermacher 09.03.2026, 11:00 Uhr

i Rückkehr der Bundeswehr oder doch Platz für ein Logistikzentrum? Die Zukunft des Lagers Stegskopf auf dem früheren Truppenübugsplatz bleibt weiter ungewiss. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Während das Sanitätsregiment in Rennerod personell aufstockt, herrscht um das benachbarte Lager Stegskopf weiter Ungewissheit. Das Verteidigungsministerium verweist auf laufende Prüfungen – zum Leidwesen der Gemeinde Emmerzhausen und ihrer Pläne.

Die Bundeswehr will das Saniätsregiment 2 „Westerwald“ am Standort Rennerod personell aufstocken und neue Gebäude errichten. Diese Nachricht dürfte auch rund um das nur gut zehn Kilometer entfernte liegende frühere Lager Stegskopf inmitten des einstigen Truppenübungsplatzes Daaden auf großes Interesse stoßen.







Artikel teilen

Artikel teilen