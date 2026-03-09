Während das Sanitätsregiment in Rennerod personell aufstockt, herrscht um das benachbarte Lager Stegskopf weiter Ungewissheit. Das Verteidigungsministerium verweist auf laufende Prüfungen – zum Leidwesen der Gemeinde Emmerzhausen und ihrer Pläne.
Die Bundeswehr will das Saniätsregiment 2 „Westerwald“ am Standort Rennerod personell aufstocken und neue Gebäude errichten. Diese Nachricht dürfte auch rund um das nur gut zehn Kilometer entfernte liegende frühere Lager Stegskopf inmitten des einstigen Truppenübungsplatzes Daaden auf großes Interesse stoßen.