Erfolg für Nistertaler Familie Die Birkenhof Brennerei hat den besten deutschen Whisky Markus Müller 07.08.2026, 18:00 Uhr

i "Dass der Titel Best German Whisky 2026 an einen Fading-Hill-Whisky aus der Birkenhof Brennerei geht, macht uns unglaublich stolz", freut sich Firmenchefin Steffi Klöckner. Markus Müller

Ein sechs Jahre alter Whisky aus dem Westerwald überzeugte beim Festival des Deutschen Whiskys Jury und Publikum gleichermaßen: Der Fading Hill aus dem Fass 204 der Birkenhof Brennerei wurde Gesamtsieger und ist damit Deutschlands bester Whisky 2026.

Der beste deutsche Whisky 2026 kommt aus der Birkenhof Brennerei: Es ist der Fading Hill des Typs Single Malt Whisky Peat Warehouse Selection, sechs Jahre im Fass 204 gereift. Aber nicht nur das, denn gleich ein weiterer Whisky der Westerwälder Brennerei hat beim Festival des Deutschen Whiskys Jury und Publikum gleichermaßen begeistert und wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet: der Fading Hill aus dem Fass 622, ein zehn Jahre alter Single ...







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