Im Westerwaldkreis ist Bauland noch vergleichsweise preiswert. Doch was bedeutet das für den Hausbau vor Ort? Entstehen tatsächlich mehr Gebäude, mehr Wohnungen im Kreis? Auch darauf haben die Statistiker eine Antwort.
Lesezeit 3 Minuten
Nach einer längeren Durststrecke nimmt der Wohnungsneubau in Rheinland-Pfalz wieder Fahrt auf. Da bildet auch der Westerwaldkreis keine Ausnahme. Seit Anfang 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen kontinuierlich gesunken und hatte 2024 den niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre erreicht.