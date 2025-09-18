Sind es die Grundstückspreise? Die Baulust im Westerwald wird wieder größer 18.09.2025, 06:00 Uhr

i Der Westerwälder baut wieder mehr. Die Zahl der genemigten Häuser ist in den ersten sechs Monaten des Jahres im Kreis gestiegen, sagen die Statistiker in Bad Ems. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Im Westerwaldkreis ist Bauland noch vergleichsweise preiswert. Doch was bedeutet das für den Hausbau vor Ort? Entstehen tatsächlich mehr Gebäude, mehr Wohnungen im Kreis? Auch darauf haben die Statistiker eine Antwort.

Nach einer längeren Durststrecke nimmt der Wohnungsneubau in Rheinland-Pfalz wieder Fahrt auf. Da bildet auch der Westerwaldkreis keine Ausnahme. Seit Anfang 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen kontinuierlich gesunken und hatte 2024 den niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre erreicht.







