Wenn Alexander Leyendecker über Holz spricht, gerät der 25-Jährige ins Schwärmen. Voller Zuneigung, ja beinahe ehrfürchtig erzählt er von der Vielfalt des Werkstoffes, die ihn so fasziniert, dass er nach Abitur und abgeschlossener Ausbildung zum Steuerfachangestellten beruflich noch mal komplett umgesattelt und eine Schreinerlehre absolviert hat. Leyendeckers Talent ist so groß, dass er Ende 2024 Landessieger der Handwerkskammern im Bereich Tischler wurde.

Aktuell besucht der aus Höhn-Neuhochstein stammende Junghandwerker, der seine Ausbildung in der Haustüren-Manufaktur Löhr in Höchstenbach genossen hat, die Meisterschule. Zum Handwerk kam er, als er 2020 von einem Kumpel gefragt wurde, ob er diesem zunächst bei Gartenarbeiten, später bei der Instandsetzung von Fachwerkhäusern helfen könne. Noch vor Abschluss seiner Lehre zum Steuerfachangestellten nahm Leyendecker eine Woche Urlaub, um ein Praktikum in der Schreinerei Löhr wahrzunehmen, die sich unter anderem auf den Nachbau historischer Haustüren spezialisiert hat. Alte Häuser, so sagt Leyendecker, seien voller Charme und hätten Geschichten zu erzählen. Und das Baumaterial Holz sei warm, stamme direkt aus der Natur und biete unzählige Varianten. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit begeistert ihn.

i Auch Schnitzarbeiten gehören zur Arbeit von Alexander Leyendecker dazu. Alle Tätigkeiten mit Holz faszinieren ihn. Nach seiner Tischlerlehre besucht der 25-Jährige derzeit die Meisterschule. Röder-Moldenhauer

Mit dieser Kombination aus verschiedenen Interessen fand der 25-Jährige mit der Firma Löhr den passenden Ausbildungsbetrieb, der aus Altholz Neues schafft und damit Kunden in ganz Deutschland sowie im angrenzenden Ausland bedient. Aufgrund seiner Vorkenntnisse konnte Leyendecker seine Lehre um ein Jahr verkürzen. Doch schon nach dieser knappen Zeit war er so gut, dass er nicht nur bei der Gesellenprüfung Innungsbester in seiner Branche war, sondern die Konkurrenz auch beim Landeswettbewerb im Herbst vergangenen Jahres hinter sich lassen konnte.

Durch den erfolgreichen Wettkampf im Berufsbildungszentrum Campus Handwerk der Handwerkskammer Trier qualifizierte er sich zudem für das Bundesfinale in Berlin, um dort Rheinland-Pfalz im Kreise der Besten aus der ganzen Republik zu vertreten. Kurz zuvor hatte er seine Meisterschule in Bad Wildungen begonnen, sodass er mit Lernen und Trainieren Doppelschichten fahren musste. Nicht selten verbrachte er in diesen Wochen seine Zeit bis nachts in der Werkstatt. In Berlin ging es darum, die Jury mit einem Herrendiener zu überzeugen. „Dafür standen uns 20 Stunden – verteilt auf zwei Tage – zur Verfügung. Das war extrem anstrengend, der Aufenthalt in Berlin war total surreal, das Niveau der Teilnehmer war auf einem extrem hohen Niveau. Aber besonders beeindruckend war das faire und kooperative Miteinander“, erinnert sich Alexander Leyendecker.

Im Handwerk Ruhe und Fokussierung erlernt

Obwohl es dort nicht für einen Podestplatz reichte, hat er von dem Wettkampf trotzdem viele positive Eindrücke mitgenommen. Zu einigen Mitbewerbern hält er nach wie vor Kontakt, tauscht sich mit ihnen aus. Durch seine Tätigkeit im Handwerk habe er Ruhe und Fokussierung erlernt, erzählt der Westerwälder, der in seiner Freizeit gerne draußen in der Natur ist und häufig im Wald spazieren geht.

Markus Löhr, Geschäftsführer seines Ausbildungsbetriebs, bestätigt Leyendeckers schnelle Auffassungsgabe und Begeisterungsfähigkeit. „Ohne die wäre er niemals so weit gekommen. Er ist ein echtes Naturtalent“, lobt Löhr. Umso mehr bedauert er, dass der Neuhochsteiner seine Tätigkeit im Unternehmen (vorerst) wegen seiner Meisterschule beendet hat. Nach der Meisterprüfung würde Alexander gerne zunächst für eine Zeit mit seiner Freundin nach Köln ziehen. Sein großer Wunsch ist es, dort an der Dombauhütte zu arbeiten. Langfristig sieht er sich aber wieder im Westerwald.

Handwerk hat Zukunft

Momentan arbeitet Alexander Leyendecker in seiner Freizeit an einem besonderen Projekt für das Büro – eine Steuerkanzlei – seines Vaters: Aus einer vermutlich jahrtausendealten, aber bestens konservierten Mooreiche baut er einen Tisch. „Das, was ich heute lerne und mache, hat auch in 50 Jahren noch Bestand“, erklärt Leyedecker. Deshalb würde er sich wünschen, dass es mehr Auszubildende, auch mit Abitur, ins Handwerk zieht. Der 25-Jährige empfiehlt anderen jungen Menschen, durch möglichst viele Praktika in verschiedene Branchen reinzuschnuppern. nh