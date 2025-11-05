Wahl in Nauort Diana Oberst steht für solide Finanzen und Bürgernähe 05.11.2025, 11:00 Uhr

i Diana Oberst will sich für ihre Gemeinde engagieren und tritt am 30. November als Bewerberin bei der Ortsbürgermeisterwahl in Nauort an. M. Keller

In Nauort wird neu gewählt – und Diana Oberst will an die Spitze. Die 55-Jährige setzt auf solide Finanzen, Transparenz und Nähe zu den Bürgern. Doch beim wichtigsten Thema der Gemeinde bleibt sie zunächst vorsichtig – und will genau hinschauen.

Nach dem Rücktritt von Horst-Jürgen Freisberg müssen die Nauorter am Sonntag, 30. November, einen neuen Ortsbürgermeister oder eine neue Ortsbürgermeisterin wählen. Diana Oberst möchte das Amt übernehmen. In einem Steckbrief verrät sie mehr über sich und ihre politischen Ziele.







