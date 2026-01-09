Westerwälder Kundin verärgert DHL-Paket kommt trotz korrekter Aufgabe zurück Thorsten Ferdinand 09.01.2026, 14:00 Uhr

i Im Paket befand sich ein Weihnachtsgeschenk, das leider nicht rechtzeitig ankam. Alina Manz

In der Vorweihnachtszeit werden jedes Jahr massenweise Pakete verschickt. Die große Mehrzahl dieser Sendungen kommt pünktlich beim richtigen Empfänger an. Alina Manz aus Elgendorf musste jedoch eine andere Erfahrung machen.

Alina Manz aus Elgendorf staunte nicht schlecht, als ihr der Postbote kurz vor Weihnachten ein Paket brachte, für dessen Zustellung sie 20 Euro bezahlen musste. Noch größer war ihr Erstaunen allerdings, als sie feststellte, dass sie genau dieses Paket einige Tage zuvor selbst in einer Postfiliale in Vallendar zum Versand aufgegeben hatte.







