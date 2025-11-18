Müschenbacher verrät Rezept Deutschlands bester Nachwuchskonditor mag Berliner Brot 18.11.2025, 15:00 Uhr

i Der Deutsche Meister im Konditorenhandwerk, Benedikt Hardieß aus Müschenbach, bei der Arbeit. Während er beruflich hauptsächlich mit aufwendigen Torten, Törtchen und Pralinen beschäftigt ist, mag er privat eher einfache und traditionelle Rezepte. Alex Rensinghof/DKB

Als Konditor arbeitet Benedikt Hardieß aus Müschenbach täglich mit aufwendigen Torten, Törtchen und feinsten Pralinen. Doch welche Leckerei mag der Deutsche Meister im Konditorenhandwerk 2025 in der nahenden Adventszeit privat am liebsten?

In wenigen Tagen beginnt sie – die Adventszeit. Dann wird üblicherweise in vielen Haushalten wieder kräftig geknetet, gerührt, gebacken und verziert. Auch Benedikt Hardieß aus Müschenbach, der sich kürzlich den Titel als Deutscher Meister im Konditorenhandwerk sichern konnte, ist mit dieser Tradition aufgewachsen.







