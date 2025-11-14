Deutschlands bester Konditor stammt aus Müschenbach

Mit aufwendigen Apfel-Nuss-Törtchen und etlichen süßen Leckereien zum Wettbewerbsmotto „Landleben“ hat Benedikt Hardieß eine fünfköpfige Fachjury überzeugt. Der Müschenbacher ist somit Deutscher Meister seines Handwerks.
Lesezeit 3 Minuten
Toller Erfolg für Benedikt Hardieß aus Müschenbach: Der 26-Jährige ist in München Deutscher Meister im Konditorenhandwerk geworden. Der junge Westerwälder setzte sich dabei als rheinland-pfälzischer Landessieger gegen 15 Mitbewerber aus den übrigen Bundesländern durch.