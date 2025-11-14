Erfolg für Benedikt Hardieß Deutschlands bester Konditor stammt aus Müschenbach 14.11.2025, 17:00 Uhr

i Benedikt Hardieß aus Müschenbach ist Deutscher Meister im Konditorenhandwerk. Der 26-Jährige konnte sich beim Wettbewerb der besten Nachwuchskonditoren Deutschlands in München gegen seine Mitbewerber durchsetzen. DKB

Mit aufwendigen Apfel-Nuss-Törtchen und etlichen süßen Leckereien zum Wettbewerbsmotto „Landleben“ hat Benedikt Hardieß eine fünfköpfige Fachjury überzeugt. Der Müschenbacher ist somit Deutscher Meister seines Handwerks.

Toller Erfolg für Benedikt Hardieß aus Müschenbach: Der 26-Jährige ist in München Deutscher Meister im Konditorenhandwerk geworden. Der junge Westerwälder setzte sich dabei als rheinland-pfälzischer Landessieger gegen 15 Mitbewerber aus den übrigen Bundesländern durch.







