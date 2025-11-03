„Kitaneubau ist alternativlos“ Detlef Adolf will Ortsbürgermeister von Nauort werden 03.11.2025, 11:00 Uhr

i Detlef Adolf will am 30. November als Ortsbürgermeister von Nauort gewählt werden. Sandra Adolf

Detlef Adolf will neuer Ortsbürgermeister von Nauort werden. Für den 56-Jährigen ist der Neubau der Kita das dringendste Projekt – und alternativlos. Zugleich fordert er mehr Transparenz, Zusammenarbeit und ein Ende persönlicher Schuldzuweisungen.

Nauort. Nach dem Rücktritt von Horst-Jürgen Freisberg müssen die Nauorter am Sonntag, 30. November, einen neuen Ortsbürgermeister wählen. Detlef Adolf möchte das Amt übernehmen. In einem Steckbrief verrät er mehr über sich und seine politischen Ziele.







Artikel teilen

Artikel teilen