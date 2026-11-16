Ursache ist weiterhin unklar
Details zu Unfall bei Hellenhahn-Schellenberg
Nach dem Frontalunfall bei Hellenhahn-Schellenberg am Sonntag liegen Trümmer auf der Fahrbahn und der angrenzenden Wiese verteil
Nach dem Frontalunfall bei Hellenhahn-Schellenberg am Sonntag liegen Trümmer auf der Fahrbahn und der angrenzenden Wiese verteilt.
Florian Fries

Bei einem Verkehrsunfall am Ortseingang von Hellenhahn-Schellenberg hat ein 40-jähriger Autofahrer am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Der weitere Unfallbeteiligte, ein 50-Jähriger aus der VG Westerburg, wurde leicht verletzt. 

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der B255 bei Hellenhahn-Schellenberg haben am Sonntagvormittag die beiden beteiligten Fahrer Verletzungen erlitten. Inzwischen sind weitere Details zu dem Unfall am Ortseingang aus Richtung Rennerod bekannt.
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