Ursache ist weiterhin unklar Details zu Unfall bei Hellenhahn-Schellenberg Michael Fenstermacher 16.11.2026, 14:00 Uhr

i Nach dem Frontalunfall bei Hellenhahn-Schellenberg am Sonntag liegen Trümmer auf der Fahrbahn und der angrenzenden Wiese verteilt. Florian Fries

Bei einem Verkehrsunfall am Ortseingang von Hellenhahn-Schellenberg hat ein 40-jähriger Autofahrer am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Der weitere Unfallbeteiligte, ein 50-Jähriger aus der VG Westerburg, wurde leicht verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der B255 bei Hellenhahn-Schellenberg haben am Sonntagvormittag die beiden beteiligten Fahrer Verletzungen erlitten. Inzwischen sind weitere Details zu dem Unfall am Ortseingang aus Richtung Rennerod bekannt.







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