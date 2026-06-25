Um die Schuhe und die Brille der Ordensgründerin Katharina Kasper geht es unter anderem bei den Jubiläumsfeierlichkeiten der Dernbacher Armen Dienstmägde Jesu Christi im Juli.
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Vor 175 Jahren wurde der Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi gegründet. Dieses Jubiläum wird gebührend gefeiert. Das tun die Schwestern mit etlichen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art. Die Feier zum Gedenken an den Todestag der Ordensgründerin Anfang Februar ist ebenso Geschichte, wie unter anderem ein kulturelles Highlight, das Lesespiel „Närrin Gottes“.