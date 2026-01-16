Ordensjubiläum Dernbacher Schwestern feiern 175 Jahre mit Festjahr Hans-Peter Metternich 16.01.2026, 18:00 Uhr

i Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr wird am 1. Februar, 17 Uhr, in der Aula des Mutterhauses der Dernbacher Schwestern, das Lesespiel „Närrin Gottes“ aufgeführt. Die Darsteller sind (von links) Katharina Kunkel, Katja Hastrich, Hermann-Josef Bode und Dieter Hambitzer. ADJC

Die Dernbacher Schwestern begehen 2026 ihr 175-jähriges Jubiläum. Auftakt ist am 1. Februar mit Festgottesdienst und Lesespiel. Höhepunkt des Jahres ist das Katharina-Kasper-Fest am 15. August. Und es gibt noch viele weitere Veranstaltungen.

Die Dernbacher Schwestern feiern in diesem Jahr ein außergewöhnliches Jubiläum. Die Gemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) gibt es seit 175 Jahren (siehe Auslagerung). Grund genug, die Gründung der Ordensgemeinschaft, die die Heilige Katharina Kasper 1851 in Dernbach aus der Taufe gehoben hat, mit der Bevölkerung zu feiern.







Artikel teilen

Artikel teilen