Der Dernbacher Arzt Stephan Michels unterstützt das Engagement der Stiftung Fly and Help von Reiner Meutsch auf vielfältige Weise. Jetzt wirkten auch seine Patienten kräftig mit.

Wer den Arzt aufsucht, braucht Hilfe, in welchem Umfang auch immer. In der Praxis von Stephan Michels in Dernbach kann aber der Patient auch selbst helfen. Die Praxis lenkt die Aufmerksamkeit auf die Reiner-Meutsch-Stiftung „Fly and Help“, die Bildung durch den Bau von Schulen in Entwicklungsländern fördert. Und das seit ihrer Gründung vor 15 Jahren.

Jede Spende fließt dabei eins zu eins in die Bildungsprojekte, da Reiner Meutsch alle Kosten der Stiftung privat trägt oder diese durch Sponsoren finanziert werden. Freundschaftliche Verbindungen zwischen Stephan Michels, Reiner Meutsch und dem Schlagersänger Peter Orloff, der dem Stiftungsrat von „Fly and Help“ angehört, und der allein durch sein Engagement eine halbe Million Euro an Spendengeldern für die Stiftung rekrutiert hat, haben Michels dazu veranlasst, seine Patienten um – natürlich freiwillige – Spenden für das Projekt zu bitten. Und diese gaben gern.

Mehr als ein symbolisches Herz der Hilfe

Die gut gefüllte Spendenbox hat die Praxis noch um einiges aufgefüllt, sodass jetzt eine Summe von 2500 Euro an Fly and Help übergeben werden konnte. Dafür reisten Meutsch und Orloff eigens nach Dernbach, um nicht nur ein „symbolisches Herz der Hilfe“ bei Freunden in Empfang zu nehmen, sondern um sich in erster Linie bei den Spendern für die Zuwendung persönlich zu bedanken.

Reiner Meutsch ist nahezu täglich in Spenden- und Fly-and-Help-Angelegenheiten unterwegs, das verriet er in Dernbach im Gespräch mit unserer Zeitung. Allein im vergangenen Jahr seien 7 Millionen Euro in die Stiftung geflossen. Davon konnten 145 Schulen weltweit gebaut werden, so Meutsch.

Michels wirkt bei Veranstaltungen als Reisearzt

„Seit der Gründung im Jahr 2010 haben wir 1000 Schulen in 57 Ländern rund um den Globus bauen können. Mein Herzenswunsch konnte nur durch die Spendenfreudigkeit großzügiger Menschen in Erfüllung gehen“, unterstrich Meutsch, der bei den unzähligen Zuwendungen, die ihm entgegengebracht werden, der Spende aus Dernbach aufgrund der langjährigen, freundschaftlichen Beziehung zwischen ihm, der Familie Michels und Peter Orloff einen besonderen Stellenwert beimisst. Beinahe familiär, doch es geht noch über das Familiäre hinaus.

i Für Reiner Meutsch gibt es nichts Schöneres, als glückliche Kinder um sich zu haben. Fly and Help

„Die Veranstaltung ,Stars unter Afrikas Sternen’ ist ein Benefizkonzert und gleichzeitig ein Reise-Event unserer Stiftung, das regelmäßig in afrikanischen Ländern stattfindet. Ziel ist es, durch die Reisen Schulbauprojekte in Afrika zu unterstützen, finanziert durch Spenden der Teilnehmer und Einnahmen des Konzerts. Bei mehr als 100 Teilnehmern ist immer von unserer Seite ein Arzt dabei, nicht selten mein Freund Stephan“, erklärt Meutsch, der sich über das Engagement der Familie Michels und die Spendenfreudigkeit der Patienten bei der kleinen, aber nicht minder herzlichen Spendenfeier besonders gefreut hat.