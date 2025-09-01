Volvo-Enthusiasten sind mit mehr als 30 Fahrzeugen aus ganz Deutschland nach Dernbach im Westerwald angereist, um den berühmten „Fotohügel“ zu begutachten. Sie vereint die Liebe zur Automarke Volvo. Organisiert wurde das Treffen von Martin Spier.

Mehr als 30 Volvos aus ganz Deutschland reihen sich bei Dernbach zur Kolonne, gemeinsam geht es hinaus auf eine Rundfahrt durch die grüne Landschaft des Westerwalds. Die sogenannte „Ausfahrt“ ist fester Bestandteil der Treffen einer Gruppe von Volvo-Enthusiasten, die nun den „Fotohügel“ in Dernbach besucht haben, der jahrelang als Fotokulisse für Volvo diente.

Seit drei Jahren gibt es nun die Gruppe von Volvo-Fans, die sich durch den Gründer Martin Spier über Instagram zusammengefunden hat. Heute zählt sie über 40 Mitglieder, Männer und Frauen aus ganz verschiedenen Altersgruppen, die eins vereint: die Liebe zu ihrem Volvo.

i Die Volvos reihen sich für die Ausfahrt auf. Lena Bongard

Vierteljährlich veranstaltet Martin Spier private Volvo-Treffen, die immer an einem anderen Ort stattfinden. Der Platz des aktuellen Treffs ist dabei etwas ganz Besonderes: Auf dem „Fotohügel“ in Dernbach wurden bis 2011 Pressefotos für Volvo und andere Autohersteller geschossen. Heute ist der Hügel zwar bewachsen, darf aber trotzdem noch mal als Kulisse für Fotos von zahlreichen Volvos dienen. Sogar ein Original-Presseauto, das schon damals auf dem Hügel abgelichtet wurde, wird dort ein weiteres Mal in Szene gesetzt. „Wir versuchen heute, die originalen Bilder so gut wie möglich nachzustellen“ erklärt Martin Spier. So werden Winkel und Standort der Kameras präzise abgestimmt und die Position der Autos genauestens kontrolliert, um möglichst originalgetreue Aufnahmen zu machen.

Besondere Gäste des Treffens waren ehemaliger Fotograf Thomas Dirk Heere und Fotostudio-Mitarbeiter Gerd Prochnow. Die beiden Zeitzeugen können sich noch an zahlreiche Arbeitstage auf dem Fotohügel erinnern. „Der Hügel war perfekt für die Fotos, weil er so abgelegen ist. Um keine Neugierde zu wecken, haben wir aber erst mal ein älteres Modell auf den Hügel gestellt. Als sich herumgesprochen hat, dass es hier nichts zu sehen gibt, haben wir das Auto gegen das Neue ausgetauscht“ erinnert sich Prochnow. Das erste Foto wurde 1997 auf dem Hügel gemacht, das letzte 2011. Danach sei der Hügel überflüssig geworden, erklärt Gerd Prochnow: „Heute packt niemand mehr eine Kamera aus. Die Autos werden digital modelliert.“

i Der ehemalige Fotograf Thomas D. Heere und eine Auswahl an Pressefotos, die in Dernbach am Fotohügel entstanden sind. Lena Bongard

Aufmerksam auf den Hügel ist die Gruppe durch die Arbeit von Guido Fijen geworden. Fijen betreibt eine Instagram-Seite mit rund 25 Tausend Followern, auf der er es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Orte von alten Volvo-Pressefotos ausfindig zu machen. Mittlerweile hat er schon über 1500 Kulissen entdeckt. Um sie zu finden, nutzt Guido Fijen Techniken wie Google Street View, Bildersuchfunktionen von Google und seit Neustem auch KI. Manchmal spielt ihm aber auch der Zufall in die Hände oder Follower melden sich bei ihm, wenn sie Orte wiedererkennen. Bei seiner Recherche ist der Niederländer auf den „Fotohügel“ in Dernbach gestoßen und anlässlich des Treffens extra aus Schweden angereist, wo er heute lebt. Mit seiner Leidenschaft für Volvo ist er nicht allein: „Mir gefällt besonders die Zuverlässigkeit und der Ruf der Autos als bodenständiges und hochwertiges Fahrzeug, dem die Volvos auch gerecht werden„, sagt Mickie, der schon seit dem vierten Treffen dabei ist. Ursprünglich nur als Gebrauchsauto geplant, ist sein Auto zu seinem Hobby geworden. „Jedes Auto hat seine eigene Geschichte. Ich habe mir meinen jetzigen Volvo damals für nur 600 Euro gekauft und ihn selbst wieder hergerichtet. Da wächst einem das Auto natürlich ans Herz.“ Wie alle anderen schätzt er hierbei auch die Gemeinschaft, die mit den Treffen über die Jahre gewachsen ist.

Welcher Ort als Nächstes besucht wird, steht noch nicht fest

Welchen Ort die Gruppe als Nächstes besucht, ist noch unklar. Der Fotohügel wird es allerdings wahrscheinlich nicht noch einmal. Martin Spier möchte jedes Mal einen neuen Ort besuchen.

Und auch die Zukunft des Fotohügels ist ungewiss: Heute gehört er der Ortsgemeinde, genutzt wird er mangels Ideen und finanziellen Mitteln jedoch nicht. Es lässt sich also vermuten, dass der Hügel erst einmal ein Geheimtipp und Ausflugsziel für eingefleischte Autofans bleibt.