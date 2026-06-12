Lange galt der Fischotter im Westerwald als verschollen. Nun sorgen neue Spuren am Saynbach und an der Sieg für Aufsehen. Experten sind überzeugt: Der scheue Wassermarder wird perspektivisch seine alten Lebensräume zurückerobern.
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Das Wasser glitzert in der Sonne, Frösche geben ein quakendes Konzert, ein Raubvogel kreist am Himmel. Der Biberweiher ist ein ganz besonderes Stück Natur und zeigt sich an diesem Tag von seiner schönsten Seite. Kein Wunder, dass auch ein Otter vor nicht allzu langer Zeit hier Halt gemacht hat.