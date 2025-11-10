Nachruf auf Christdemokraten Der Westerwald trauert um Gerhard Krempel 10.11.2025, 16:00 Uhr

i Gerhard Krempel hat sich in verschiedenen Positionen sehr für seine Heimat eingesetzt. Der Westerburger ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Markus Eschenauer

Der Ehrenbürger der Stadt Westerburg ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Ihm hat die Region viel zu verdanken, für die sich der Christdemokrat sein Leben lang einsetzte.

Gerhard Krempel ist am 7. November im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war verheiratet, Vater von vier Kindern, stolzer Groß- und Urgroßvater. Mit ihm verliert die Region einen Menschen, dem sie viel zu verdanken hat. Der Westerwald trauert um den Ehrenbürger der Stadt Westerburg und einen bis ins hohe Alter engagierten Christdemokraten, der kommunal, im Kreis und auf Landesebene wirkte.







