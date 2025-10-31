Inklusion und Regionalität Der Westerwald kann jetzt am Stehtisch entdeckt werden 31.10.2025, 15:30 Uhr

i Auf der Platte des neuen Westerwald-Stehtischs ist eine Landkarte mit mehreren Hundert Namen von Orten, Ortsteilen und regionalen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Der Tisch lädt zur geselligen "Entdeckung" der Heimat ein. Röder-Moldenhauer

Wo warst du schon? Was sollte man unbedingt gesehen haben? Fragen wie diese können künftig am neuen Westerwald-Stehtisch der Hachenburger Brauerei und der Caritas-Werkstätten in geselliger Runde geklärt werden.

Den Westerwald am Stehtisch in geselliger Runde entdecken: Das geht ab sofort mit einem neuen Produkt, das die Westerwald-Brauerei in Hachenburg gemeinsam mit den Caritas-Werkstätten in Montabaur entwickelt und jetzt offiziell vorgestellt hat.Der Bierdeckel der Brauerei in seiner typischen Form und mit dem Landkarten-Design ist seit Jahren bekannt.







