Wo warst du schon? Was sollte man unbedingt gesehen haben? Fragen wie diese können künftig am neuen Westerwald-Stehtisch der Hachenburger Brauerei und der Caritas-Werkstätten in geselliger Runde geklärt werden.
Den Westerwald am Stehtisch in geselliger Runde entdecken: Das geht ab sofort mit einem neuen Produkt, das die Westerwald-Brauerei in Hachenburg gemeinsam mit den Caritas-Werkstätten in Montabaur entwickelt und jetzt offiziell vorgestellt hat.Der Bierdeckel der Brauerei in seiner typischen Form und mit dem Landkarten-Design ist seit Jahren bekannt.