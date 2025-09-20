Klare Aussage des ADFC „Der Westerwald ist nicht fahrradfreundlich!“ 20.09.2025, 12:00 Uhr

i Achtung, Radfahrer kreuzen! Oftmals enden Fahrradwege abrupt oder führen über viel befahrene Straßen. Das ist ein Punkt, den der Westerwälder Ableger des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs an der Situation für Zweiräder bemängelt. Markus Eschenauer

Wer mit dem Fahrrad auf den Straßen des Westerwaldes unterwegs ist, kennt brenzlige Situationen. Wenig verwunderlich, dass der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club der Region in Sachen „Fahrradfreundlichkeit“ kein gutes Zeugnis ausstellt.

„Der Westerwald ist nicht fahrradfreundlich!“ Das ist die klare Einschätzung des Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zur Situation in der Region. Gegenüber unserer Zeitung begründet der Interessenverband diese negative Bewertung auch.







