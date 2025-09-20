Klare Aussage des ADFC
„Der Westerwald ist nicht fahrradfreundlich!“
Achtung, Radfahrer kreuzen! Oftmals enden Fahrradwege abrupt oder führen über viel befahrene Straßen. Das ist ein Punkt, den der Westerwälder Ableger des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs an der Situation für Zweiräder bemängelt.
Markus Eschenauer

Wer mit dem Fahrrad auf den Straßen des Westerwaldes unterwegs ist, kennt brenzlige Situationen. Wenig verwunderlich, dass der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club der Region in Sachen „Fahrradfreundlichkeit“ kein gutes Zeugnis ausstellt.

„Der Westerwald ist nicht fahrradfreundlich!“ Das ist die klare Einschätzung des Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zur Situation in der Region. Gegenüber unserer Zeitung begründet der Interessenverband diese negative Bewertung auch.

