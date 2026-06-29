Noch in diesem Jahr könnte ein geplanter Skatepark im Hachenburger Löwenrevier Realität werden. Der Stadtrat hat dafür in seiner jüngsten Sitzung die Weichen gestellt.
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Nachdem der Hachenburger Stadtrat bereits vor einiger Zeit sein grundsätzliches Okay zum Bau eines Skateparks im Löwenrevier gegeben hatte, hat er nun auch einstimmig grünes Licht für die konkrete Planung gegeben. Zuvor hatte Stadtbürgermeister Stefan Leukel erklärt, dass das gesamte Sportzentrum, in dem es unter anderem bereits einen Pumptrack, einen Kunstrasenplatz, eine Bobanschubanlage, ein Kleinspielfeld und die Rundsporthalle gibt (und ...