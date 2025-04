Der Waldzustandsbericht 2024 zeigt für den rheinland-pfälzischen Wald 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein weiter angestiegenes Schadniveau. Trotz ausreichender Niederschläge zwischen Mai und September blieb es zu warm. Altlasten aus den Vorjahren, Schädlingsbefall und Luftschadstoffe setzen den Bäumen weiterhin stark zu. Eine Entspannung der Situation ist nicht in Sicht. Wie ist die Situation im Westerwald? Unsere Zeitung hat bei den Forstämtern Altenkirchen, Neuhäusel, Rennerod und Hachenburg nachgehört.

Der Wald im Westerwald steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Georegional ist die Situation durchaus unterschiedlich. Aber einige generelle Aussagen können getroffen werden: Die Dürre- und Hitzejahre 2018 bis 2020 haben deutliche Spuren hinterlassen. Die Fichte ist die größte Verliererin des Klimawandels. Und: Eine universelle „Wunderbaumart“, die resistent gegen den Klimawandel ist, gibt es nicht. Der niederschlagsreiche Winter 2023/2024 sowie das regenreiche Frühjahr haben den Wasserhaushalt des Oberbodens erstmals seit 2018 wieder stabilisiert. Die Erholung des Grundwassers hingegen ist ein langwieriger Prozess, da das Sickerwasser erst nach Jahren ins Grundwasser gelangt. Jüngere Bäume haben mit einem guten Zuwachs auf die höheren Niederschläge reagiert. Bei älteren Bäumen ist allerdings eine positive Reaktion kaum wahrnehmbar.

i 2018 bis 2020 prägten Harvester das Bild in vielen Gegenden des Westerwaldes. Ein Großteil der Fichten musste abgeholzt werden. Hitze, Stürme und Käferbefall verursachten große Zerstörung. Seitdem wandelt sich der Wald in der Region. Camilla Härtewig

Das Jahr 2024 startete nach einem milden Winter mit einem sehr regenreichen und sehr warmen Frühling und sorgte so für einen deutlichen Vorsprung der Vegetation von zwei bis drei Wochen. Spätfrost Mitte April richtete regional Schäden an, vor allem bei jungen Bäumen, größere Verluste blieben jedoch aus. Tobias Schuhbäck vom Forstamt Rennerod konstatierte aber „deutliche Schäden unter 500 Metern, da die Vegetation hier schon weiter ausgetrieben war.“ Trockenperioden in den Wäldern blieben im Sommer 2024 aus.

Die Baumkronen gelten als wichtiger Indikator für die Vitalität der Bäume, da sie für die Photosynthese entscheidend sind. Im Gebiet des Forstamtes Hachenburg wie auch bei den Nachbarn zeigen sich teils erhebliche Kronenschäden. Johannes Wagner, stellvertretender Forstamtsleiter, betont: „Besonders betroffen sind Douglasien, die bereits seit mehreren Jahren unter einem Schüttepilz leiden. Auch Eichenarten sind zunehmend von Absterbeprozessen betroffen, wenngleich diese bisher keine Bedrohung für große Waldkomplexe darstellen.“ Die weit verbreitete Buche zeige ebenfalls Anzeichen von Stress durch den Klimawandel, was sich in abgestorbenen Kronenbereichen oder sogar dem Absterben ganzer Bäume äußert.

Mehltau und Eichenprachtkäfer setzen Eichen zu

Seit 2018 hat sich die Baumartenzusammensetzung im Forstamtsbereich Hachenburg über alle Waldbesitzarten hinweg (Staatswald, Kommunalwald und Privatwald) stark verändert. Die ehemals dominierenden Fichtenbestände sind nahezu vollständig den Klimawandelfolgen zum Opfer gefallen. Einst machten sie ein Drittel der Waldfläche aus. Der Anteil der Buchen lag ebenfalls bei einem Drittel, während das restliche Drittel aus Eichen, verschiedenen Laubbaumarten (etwa Esche, Ahorn, Kirsche) sowie kleineren Anteilen von Lärchen, Douglasien und Kiefern bestand.

Der Anteil der vom Absterben bedrohten Bäume nimmt durch Schäden und Umwelteinflüsse weiter zu. Eichenarten haben allerdings die Fähigkeit, sogenannte Sekundärkronen zu bilden, wodurch sie trotz abgestorbener Kronenteile überlebensfähig bleiben. „Dennoch bleibt die Gesamtsituation besorgniserregend“, sagt Johannes Wagner. Auch weil die Eichen unter zunehmendem Mehltaubefall und dem Eichenprachtkäfer leiden.

i Auf der Rinde einer Eiche kriecht die Larve eines Eichenprachtkäfers. (zu dpa: «Der deutsche Wald verschwindet») +++ dpa-Bildfunk +++ picture alliance/dpa/Stefan Puchner. picture alliance/dpa

Das Forstamt Neuhäusel liegt im sogenannten Buchenoptimum, einer Region, in der die Buche natürlich verbreitet ist. Darüber informiert Forstamtsleiter Friedbert Ritter. Mit einem Anteil von 55 Prozent stellt sie die Hauptbaumart des Waldes dar. Neben der Buche sorgen Eiche, Esche und Ahorn sowie kurzlebige Laubhölzer wie Weide, Birke und Pappel für einen hohen Laubholzanteil von insgesamt 73 Prozent. Vor dem Jahr 2018 lag der Nadelholzanteil noch bei 27 Prozent, doch das massive Fichtensterben zwischen 2018 und 2020 führte auch im Forstamt Neuhäusel fast zum kompletten Verlust dieser Baumart.

Um die entstandenen Lücken im Wald zu schließen, verfolgt das Forstamt ein sogenanntes „Natur-plus-Konzept“. Dabei wird gezielt beobachtet, welche Baumarten sich natürlich ansiedeln, und punktuell mit klimaresilienten Arten nachgepflanzt. Die Wiederbewaldung erfolgte zu zwei Dritteln mit standortheimischen Laubbaumarten wie der Eiche und zu einem Drittel mit klimaresistenten Nadelhölzern wie Weißtanne und Douglasie, oft in Mischung mit Buche. Auch die Fichte setzt sich in der Naturverjüngung stellenweise wieder durch.

Herkunft des Saatguts im Forstamt Neuhäusel wichtig

Um den Wald zukunftsfähig zu machen, wurden auf Schadflächen vermehrt Eichen gepflanzt (Anteil über 40 Prozent), gefolgt von Buchen und weiteren Mischbaumarten wie Spitzahorn, Winterlinde, Kirsche, Esskastanie, Elsbeere, Douglasie, Weißtanne und Roteiche. In kleinerem Umfang kamen auch experimentelle Baumarten wie Baumhasel oder Zeder hinzu.

Besondere Beachtung fand im Forstamt Neuhäusel die Herkunft des Saatguts: Eichen und Douglasien stammen aus dem wärmeren Pfälzer Wald, Esskastanien aus Annweiler und von der Mosel und Buchen aus regionalem Vermehrungsgut des Forstamtes Neuhäusel sowie aus Dierdorf und Lahnstein. Obwohl die Douglasie eine eingeführte Baumart aus Nordamerika ist, wird sie bereits seit 150 bis 200 Jahren in Deutschland kultiviert. Da Anpassungsprozesse von Baumarten an veränderte Klimabedingungen Jahrhunderte dauern, wird sie vorrangig in Mischung mit der Buche gepflanzt. Auch zukünftig werden im Forstamt Neuhäusel Nadelhölzer wie Lärche, Douglasie und Weißtanne als ergänzende Arten eine Rolle spielen.

i Lichte Mischwälder werden in Zukunft das Antlitz des Westerwaldes prägen. Die Zeit der Fichte ist vorbei. Camilla Härtewig

Forstamtsleiter Tobias Schuhbäck vom Forstamt Rennerod macht auf eine weitere Herausforderung für den Wald im Westerwald aufmerksam. „Die Stickstoffeinträge sind ein Problem, das es zu einer belastenden Düngung des Waldes führt. Der starke Wildverbiss ist ein weiterer beträchtlicher Schadfaktor.“ Und er muss feststellen, dass nahezu 100 Prozent der Eschen allen Alters absterben durch das Eschentriebsterben. „Auch 50 Prozent der Rotbuchen im Alter ab 100 Jahren haben deutliche Schäden.“

Michael Weber hat auch im Forstamt Altenkirchen bei älteren Bäumen Absterbeerscheinungen in der Kronenperipherie festgestellt. Jüngere Bäume seien eher unverändert mit zum Teil gutem Wachstum. Auch im Forstamt Altenkirchen dominierten die Nadelbäume b is vor wenigen Jahren, insbesondere die Fichte. Durch Kalamitäten seit 2018 ist der Fichtenanteil auf etwa 10 Prozent geschrumpft. Bei der Wiederbewaldung werden vor allem wärmeliebende Laubbaumarten wie Eichen, Edelkastanie, Robinie, Elsbeere und Walnuss verwendet. Der Laubholzanteil hat bereits deutlich in den Wäldern zugenommen und wird noch weiter steigen, so Weber gegenüber unserer Zeitung.

i Alte Eichen sind ein imposanter Anblick. Doch auch sie leiden unter dem Klimawandel. Camilla Härtewig

In Rennerod setzt man zudem auf Ahorn, Weißtanne, Linden und Hainbuchen ergänzt mit einigen bewährten eingeführten Baumarten wie die Douglasie. Tobias Schuhbäck betont: „Die Entwicklung der Douglasie ist sehr positiv und stimmt mich hoffnungsvoll.“ Dies sieht Michael Weber nicht ganz so. Er hat festgestellt: „Bei der Douglasie parasitieren Pilze und Insektenlarven an den Nadeln, was zu erheblichen Nadelverlusten führen kann. Gelegentlich kommt es zu Absterbeerscheinungen.“

Die langfristige Strategie aller Forstämter ist: Ein widerstandsfähiger Mischwald mit hoher Baumartenvielfalt und mit stabilen Altersstrukturen soll den Westerwald für kommende Herausforderungen rüsten. Junge Setzlinge werden gezielt dort gepflanzt, wo natürliche Verjüngung nicht ausreicht.