Kein Winter am alten Standort Der Umzug ins neue Tierheim ist abgeschlossen 04.12.2024, 19:15 Uhr

i Mitarbeiterin Anna Januszek und die Erste Vorsitzende Barbara Hauffenmeyer begutachten mit Paula den neuen Empfangsbereich. Die schüchterne Hundedame ist erst eineinhalb Jahre alt, wartet aber schon seit Juni auf ihr neues Zuhause. Dabei ist sie lieb, mit anderen Hunden verträglich und mag auch größere Kinder. Camilla Härtewig

Der größte Wunsch der Tierheimmitarbeiter ist in Erfüllung gegangen. Ihnen und den Vierbeinern bleibt ein weiterer Winter am alten Standort in Ransbach-Baumbach erspart.

Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Noch vor dem Winter konnte das neue, 1128 Quadratmeter große Tierheim in der Nordstraße 10 in Ransbach-Baumbach von Mensch und Tier bezogen werden. „Ich bin megaglücklich“, sagt die Erste Vorsitzende des Vereins Glückshunde, Barbara Hauffenmeyer, und strahlt.

