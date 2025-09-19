Im Untergrund von Montabaur Der Stadtbachverrohrung wird von Hand das Bett gemacht 19.09.2025, 19:00 Uhr

i Unter dem Steinweg findet sich als Decke der Stadtbachverrohrung ein altes Brückengewölbe, zeigt Buket Sönmez-Laux, Projektleiterin der Sanierung. Das Bruchsteingemäuer zählt zu den stabilsten Konstruktionen im Verlauf des Schachts. Katrin Maue-Klaeser

Eine Spezialfirma saniert den vorletzten Abschnitt des unterirdischen Gewässerlaufs. Wegen einer Schadstoffbelastung müssen die Arbeiten teils unter Vollschutz vorgenommen werden. Was im Montabaurer Untergrund vor sich geht.

80 Jahre hat die Montabaurer Stadtbachverrohrung auf dem Buckel, „und dafür sieht die Sohle gut aus“, sagt Buket Sönmez-Laux. Die Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Montabaur ist Projektleiterin der Sanierung der Unterführung des Gewässers unter der Innenstadt.







