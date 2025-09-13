Statt eines Musikinstruments hat der Deutsche Musikrat dieses Jahr die „Stimme“ zum Instrument des Jahres erklärt. Grund genug für den MGV Cäcilia Horbach jetzt richtig loszulegen. Mit eigens für gestalteten Flyer wird der Verein um neue Mitglieder.

Der MGV Cäcilia Horbach will seine Zukunftsgestaltung mit mutigen Schritten selbst in die Hand nehmen. Der Deutsche Musikrat hat die „Stimme“ zum Instrument des Jahres 2025 erklärt. Für den Männergesangverein war dies der Anlass, darüber nachzudenken, wie es mit dem Chorgesang weitergehen soll. Um auch künftig auf ein lebendiges Vereinsleben und starke Mitgliederbasis bauen zu können, hat der Chor mehrere Initiativen gestartet. Ein eigens gestalteter Flyer zum Jahr der Stimme, der im Ort verteilt wurde, informiert über die positiven Effekte des gemeinsamen Singens. Mit einem Familientag samt offenem Singen wurden Interessierte eingeladen, die Chorarbeit hautnah zu erleben. Außerdem wurde die Aktion des Vereins „Neubürgerbegrüßung“ mit Leben gefüllt: Neu zugezogene Horbacher erhielten zu Hause ein Begrüßungspaket und eine persönliche Einladung zum Mitmachen und Mitsingen. Also „hautnahe“ Mitgliederwerbung an der Frau und am Mann.

„Besonders erfolgreich zeigt sich die Entscheidung, das musikalische Angebot um einen Frauenchor zu erweitern“, erzählt Alfred Labonte im Gespräch mit unserer Zeitung. Der MGV Horbach hatte für Ende Juni zu einem Kick-Off-Meeting eingeladen, um zu eruieren, ob die Gründung eines Frauenchores realisierbar sei. „Rund 50 Damen haben sich in kurzer Zeit angemeldet und damit eindrucksvoll bestätigt, dass das Konzept auf großes Interesse stößt“, unterstreicht Labonte.

„Mir ist wichtig, dass jede Sängerin Freude am Singen hat und gleichzeitig musikalisch gefordert wird.“

Chorleiter Marco Herbert

Nun hat der Frauenchor Horbach seine ersten Proben aufgenommen. Gut vier Dutzend Sängerinnen füllten den attraktiven Probenraum im Seniorenzentrum Horbach mit spürbarer Freude am gemeinsamen Singen. Schon beim Auftakt zeigte sich: Hier verbindet sich musikalische Begeisterung mit echter Gemeinschaft. Chorleiter Marco Herbert meint dazu: „Mir ist wichtig, dass jede Sängerin Freude am Singen hat und gleichzeitig musikalisch gefordert wird. Nur so wächst der Chor über sich hinaus.“ Mit einem abwechslungsreichen Repertoire will Herbert die Sängerinnen begeistern und inspirieren.

Die Probenarbeit wird ergänzt durch eine professionelle Stimmbildung. Mit der Musikpädagogin Dorothee Laux aus Limburg konnte der Chor eine Expertin gewinnen, die sich in einer Probenphase vorstellte und künftig in Gruppenarbeitsphasen wertvolle Tipps und Übungen weitergeben wird. „Jede Stimme ist einzigartig – und genau das macht den Chorklang so spannend“, erklärte Laux. „Mein Ziel ist es, dass jede Sängerin ihr ganzes stimmliches Potenzial entfalten kann.“ Auch die Sängerinnen selbst sind begeistert. „Es macht einfach unglaublich viel Spaß, Teil dieser wachsenden Gemeinschaft zu sein“, schwärmt eine Teilnehmerin. „Man spürt sofort die Energie, die Musik uns allen gibt.“

Chor soll festes Ensemble in MGV Cäcilia Horbach werden

Alfred Labonte blickt in die Zukunft: „Nach der aktuellen Projektphase zum Einstieg in den Frauenchor wird es ab dem neuen Jahr einen wichtigen Schritt geben: Der Chor soll als festes Ensemble in den MGV Cäcilia Horbach eingegliedert werden. Damit wird er künftig nicht nur musikalisch, sondern auch strukturell die Entwicklung des Vereins mitgestalten und bereichern. Einen zeitgemäßen Namen sollen sich die Damen selbst geben. Wer Lust hat, Teil dieser starken Gemeinschaft zu werden, ist jederzeit herzlich willkommen – denn neue Stimmen sind nicht nur erwünscht, sondern ausdrücklich eingeladen, mitzusingen und mitzuerleben, wie Musik Menschen verbindet.“

„Die Stimme ist das Instrument, das uns alle verbindet – und wir wollen diese Verbindung nutzen, um den Verein für die Zukunft gut aufzustellen“, heißt es aus den Reihen des Vorstands. Mit dem Frauenchor, neuen Mitgliedern, frischen Ideen und einem erweiterten musikalischen Spektrum blickt der MGV Cäcilia Horbach optimistisch nach vorn.

Infos zur Mitwirkung, Mitgliedschaft und zum Mitsingen im Männer- und Frauenchor gibt es beim Vorstand und stellvertretenden Vorsitzenden unter Tel. 06439/57107 oder nach Mailanfrage an alfred.labonte@mgv-horbach.de. Basisinfos auf www.mgv-horbach.de