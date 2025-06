„Der Neue“ in Wirges ist ein Meister der Oratorien

Seit 1996 ist Christoph Rethmeier als Dekanatskantor im Evangelischen Dekanat Westerwald – Dekanatskantorat Nord (früher: Evangelisches Dekanat Bad Marienberg) – unter anderem für die Vielfalt und Qualität der Kirchenmusik in der Region verantwortlich. Dabei liegen seine eigenen Arbeitsschwerpunkte in der gesamten Bandbreite der kirchenmusikalischen Chorarbeit. Rethmeier ist zugleich Fachberater für die evangelischen Kirchengemeinden und deren Kirchenmusikerinnen der Region und Leiter des Fachkreises „Gemischte Chöre“ im Chorverband der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und dessen stellvertretender Vorsitzender.

Künstlerische Arbeit auf höchstem Niveau

Neben seiner frühen und intensiven chorleiterischen Auseinandersetzung mit den großen oratorischen Werken verschiedener musikhistorischer Epochen haben ihn die Zeiten der Seminare mit Helmuth Rilling und Sergiu Celibidache in seiner musikalischen Entwicklung besonders geprägt, sagt er unserer Zeitung. Einen künstlerisch besonderen Stellenwert und ausgezeichneten Ruf haben Rethmeiers sinfonische Konzerte mit dem Ensemble Vox Humana, dem Chor des Evangelischen Dekanats. Über die regionalen kirchlichen Grenzen hinaus zu kirchenmusikalisch und kulturell viel beachteten Veranstaltungen entwickelt, stehen sie für Rethmeiers chorleiterische und künstlerische Arbeit auf höchstem Niveau mit dem Anspruch einer bestmöglichen und historisch informierten Aufführungspraxis auch im Laienchorbereich.

Rethmeier arbeitet erfolgreich mit international anerkannten Solisten und renommierten Orchestern zusammen. Besonders mit dem Neuen Rheinischen Kammerorchester aus Köln hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit entwickelt. Eine ebenso fruchtbare Zusammenarbeit erhofft sich Christoph Rethmeier nun auch mit dem Konzertchor Wirges, dem er seit einigen Wochen vorsteht.