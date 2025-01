Entwicklungen im Gewerbegebiet Der Mittelstandspark in Hachenburg wächst 17.01.2025, 14:00 Uhr

i Im Mittelstandspark in Hachenburg hat zu Jahresbeginn eine rege Bautätigkeit begonnen. Nadja Hoffmann-Heidrich

Aktuell haben im Hachenburger Mittelstandspark bei sechs Grundstückseigentümern die Arbeiten für Neubauten begonnen oder sie stehen kurz bevor. Die Investitionskosten für die Stadt sind in dem Gewerbegebiet deutlich gestiegen.

Aktuell deutet sich im Mittelstandspark an der B413 in Hachenburg wieder eine regere Bautätigkeit an. Derzeit hätten bei sechs Grundstückseigentümern die Arbeiten begonnen und stünden kurz bevor, bestätigt Stadtbürgermeister Stefan Leukel auf Anfrage unserer Zeitung.

