Experte Jörg Denzin aus Niedererbach ist sicher: Hunde erziehen kann jeder. Aber nur, wenn er das wirklich will. In unserer Serie gibt der 87-jährige Hundeerzieher Tipps für Halter.

In Deutschland leben rund zehn Millionen Hunde – etwa sechs Millionen davon in Familien mit Kindern. Für Eltern bedeutet das oft, zwei sehr unterschiedliche Wesen gleichzeitig erziehen zu müssen: Kinder und Hund. Doch viele Menschen stoßen dabei an ihre Grenzen – nicht selten aus den gleichen Gründen.

Tatsächlich gibt es Parallelen: Beide – Hund wie Kind – leiden häufig unter Unsicherheiten ihrer Bezugspersonen. Hunde sind heute viel stärker in den Alltag integriert als noch vor 50 Jahren, gleichzeitig jedoch kontrollierter, geforderter – und häufig überfordert. Häufig reagieren Hunde auf diese Lebenssituation mit Überforderung und Stress, weil sie sich den Situationen, in die sie immer wieder geraten, nicht anpassen können. Wie bei Kindern landet man schließlich beim Therapeuten.

i Wolfseltern verfügen über Lebenserfahrung und erziehen ihren Nachwuchs durch Vorleben und Vormachen. Der Nachwuchs saugt das Verhalten der Eltern auf wie ein Schwamm das Wasser und versucht es zu kopieren. EPA/DPA Dominic Favre. picture alliance / dpa

Wolfseltern handeln klar, verlässlich, konsequent: Nachwuchs lernt durch Beobachtung

Die Regale sind voll mit Ratgebern – für Kinder- und Hundeerziehung. Und doch bleibt vieles Theorie. Dabei könnte Erziehung so einfach sein – wenn wir uns an der Natur orientieren. Wölfe, von denen unsere Hunde, abstammen, zeigen uns, wie es geht: durch Vorleben. Wolfseltern handeln klar, verlässlich, konsequent. Sie erziehen durch Erfahrung, nicht durch Strafen. Ihr Nachwuchs lernt durch Beobachtung. Beide Elternteile handeln stets im Einklang – ein „Ich frag den Papa“-Trick funktioniert da nicht.

Wölfe leben Werte, nach denen viele Menschen sich heute sehnen: Gemeinschaft, Rituale, klare Rollen, Kommunikation. Sie sind Vorbilder für den Nachwuchs. Die Familie ist die Basis ihres Lebens. Genau das brauchen auch unsere Hunde: Führung, Sicherheit, Orientierung – und zwar auf eine empathische, wertschätzende Weise.

i Kontakt mit Artgenossen haben, das bedeutet für viele Hunde Spaß. Jörg Denzin

Doch genau daran scheitert es oft. Viele Menschen schaffen sich Hunde aus egoistischen Gründen an: gegen Einsamkeit, zum Schutz, für mehr Bewegung, als Erziehungshelfer für die Kinder. Das führt zu Missverständnissen. Hunde haben andere Bedürfnisse als wir. Sie brauchen Führung, die Halt gibt, Bewegung (circa zwei Stunden täglich), Kopfarbeit, etwa durch Suchspiele, Sozialkontakt mit Mensch und Artgenossen und vor allem: etwa 18 Stunden Schlaf und Sicherheit.

Dabei gilt: Nur wer Hunde als eigenständige, fühlende Wesen begreift, kann sie wirklich führen. Führung heißt nicht Kommandieren, sondern Dienen und die Elternrolle übernehmen – mit Klarheit, Respekt und emotionaler Intelligenz. Empathie und Wertschätzung sind zentrale Voraussetzungen für gelingende Hundeführung. Empathie heißt: wahrnehmen, was der Hund fühlt, richtig deuten und entsprechend handeln. Wertschätzung bedeutet, den Hund nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern ihn zu loben, anzuerkennen – aber auch fair zu korrigieren. Nicht durch Gewalt, sondern durch ruhige Autorität. Denn: Wer schreit, hat unrecht.

Stress ist eine der Hauptursachen für Verhaltensprobleme

Ein vertrauensvolles Miteinander kann nur auf einer stabilen, stressfreien Beziehung wachsen. Unter Stress – das zeigen auch neurobiologische Studien – verlieren wir unsere Fähigkeit zur Empathie. Der Hund spürt das. Stress ist deshalb eine der Hauptursachen für Verhaltensprobleme. Der Schlüssel für eine richtige zielgerichtete Hundeführung liegt beim Hundehalter, dabei spielen die Eigenschaften Empathie und Wertschätzung eine überragende Rolle.

Viele Menschen verwechseln Ausbildung mit Erziehung. Ein Hund, der „Sitz“ und „Platz“ kann, ist nicht automatisch sozial. Und einer, der keine Signale kennt, kann dennoch ein liebevoller, folgsamer Begleiter sein. Entscheidend ist nicht das Was, sondern das Wie. Die wichtigste Erkenntnis ist: Die Probleme liegen selten am Hund. Sondern – freundlich formuliert – am anderen Ende der Leine. Wenn sich der Mensch verändert, hat auch der Hund eine Chance, sich gut zu entwickeln. „Fangen wir an, der Mensch zu werden, den unser Hund verdient“, fordert Jörg Denzin. Und er ergänzt: „Wissen, Klarheit und eine entspannte Haltung sind echte Führung.“

i Feste Umarmungen: Für Menschen ist dies eine Geste der Zuneigung, aber für Hunde ist es übergriffig. Camilla Härtewig

Was Hunde wirklich stört – und was wir besser machen sollten

Hier acht Dinge, die viele Menschen tun, Hunde aber nicht mögen:

1. Zu viele Worte, zu wenig Körpersprache: Hunde verstehen Gesten besser als Sprache. Körpersignale sollten mit verbalen Kommandos übereinstimmen.

2. Feste Umarmungen: Für Hunde oft übergriffig – lieber sanft streicheln.

3. Auf den Kopf tätscheln: das mögen die wenigsten Hunde. Besser: hinter den Ohren oder am Rücken kraulen.

4. Starren: Direktes, langes In-die-Augen-Starren wirkt bedrohlich.

5. Keine Regeln: Hunde brauchen klare Strukturen und Routinen.

6. Zwangskontakt mit anderen Hunden: Nicht jeder Hund mag jeden – Zwang erzeugt Stress.

7. Gassigehen nur für den Menschen: Der Spaziergang ist für den Hund Zeit zum Schnüffeln und Entdecken.

8. Zu enge Leine: Sie verunsichert. Eine lockere Leine schafft Vertrauen.