Montabaur brauche dringend ein neues Gewerbegebiet, weil man keine Grundstücke mehr anzubieten habe, meinte die ehemalige Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland im Dezember 2016. Wir fassen zusammen, warum es immer wieder zu Verzögerungen kommt.
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Vor zehn Jahren berichtete unsere Zeitung erstmals über das Ziel der Stadt Montabaur, das Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ bei Eschelbach auszuweisen. Der Bebauungsplan für dieses Gebiet ist jedoch auch Ende 2026 noch nicht rechtskräftig. Zuletzt hat der Stadtrat die erneute Offenlage des Planwerks beschlossen, nachdem weitere Änderungen eingearbeitet wurden.