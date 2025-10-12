Ob Stuttgart 21, der Berliner Flughafen oder auch die Elbphilharmonie – große öffentliche Bauprojekte dauern oft länger als geplant und kosten ein Vielfaches der ursprünglich geschätzten Summen. Das zeigt sich nun auch beim Rathaus der VG Montabaur.
Lesezeit 3 Minuten
Nachdem es beim Innenausbau des neuen Rathauses in Montabaur zu monatelangen Verzögerungen kam, befindet sich das Bauprojekt nun in der heißen Phase. Ein Umzug der Verwaltung im Laufe des Jahres 2026 ist denkbar und wird angestrebt, sofern keine neuen Probleme mehr auftreten.