Geschichte beginnt schon 2010 Der lange und teure Weg zum neuen Rathaus in Montabaur 12.10.2025, 18:00 Uhr

i Das neue Rathaus der VG Montabaur soll 2026 bezugsfertig sein. Thorsten Ferdinand

Ob Stuttgart 21, der Berliner Flughafen oder auch die Elbphilharmonie – große öffentliche Bauprojekte dauern oft länger als geplant und kosten ein Vielfaches der ursprünglich geschätzten Summen. Das zeigt sich nun auch beim Rathaus der VG Montabaur.

Nachdem es beim Innenausbau des neuen Rathauses in Montabaur zu monatelangen Verzögerungen kam, befindet sich das Bauprojekt nun in der heißen Phase. Ein Umzug der Verwaltung im Laufe des Jahres 2026 ist denkbar und wird angestrebt, sofern keine neuen Probleme mehr auftreten.







