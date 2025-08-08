Mehr als 15 Jahre lang war Andreas Quirmbach Kämmerer in der Verbandsgemeindeverwaltung in Ransbach-Baumbach. Nun ist er feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. 1978 begann seine Laufbahn im öffentlichen Dienst in Wirges.

Andreas Quirmbach – von seinen Kollegen in der Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach liebevoll „Herr der Zahlen“ genannt – ist nach mehr als 46 Jahren im öffentlichen Dienst von Bürgermeister Michael Merz in den Ruhestand verabschiedet worden. „Ich werde mich jetzt erst einmal ausruhen“, sagt der ehemalige Kämmerer und lächelt entspannt. Um gleich darauf zu betonen: „Ich bin immer gerne arbeiten gegangen, es hat mir großen Spaß gemacht.“

Der Dernbacher freut sich nun auf Reisen, Zeit fürs Radfahren und Wandern. „Der asiatische Raum würde mich reizen. Mich zieht es auf alle Fälle in die Wärme“, gesteht er auf der Terrasse seines Hauses. Bisheriges liebstes Urlaubsziel waren die Kanarischen Inseln. Aber auch die Berge und die Nordsee sind für ihn immer eine Reise wert. Die weiten Ziele müssen allerdings noch warten, bis auch seine Frau das Rentenalter erreicht. Bis dahin will er in Haus und Garten mehr mit anpacken.

i Mit Andreas Quirmbach verliert die Verwaltung in Ransbach-Baumbach nicht nur einen langjährigen, verdienten Mitarbeiter, sondern auch einen absoluten Fachmann in Finanzfragen. Dies würdigte Bürgermeister Michael Merz (rechts) auch in seiner Laudatio, als er die Dankurkunde im Beisein der Ersten Beigeordneten Berthold Steudter von der Stadt (3.von links) und Wolfgang Zirfas von der Verbandsgemeinde (Mitte) überreichte. Nachfolger von Andreas Quirmbach wird Stefan Dörr (2.von links), der sich ebenfalls von seinem langjährigen „Lehrmeister“ verabschiedete, wie Büroleiter André Heuser (links) und die Vorsitzende des Personalrates, Martina Quirmbach. Jan-Oliver Korn/VG Ransbach-Baumbach

Andreas Quirmbach begann seine berufliche Laufbahn mit 17 Jahren als junger Verwaltungsangestellter 1978 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wirges, wo er seine Ausbildung absolvierte und auch nach der erfolgreichen Prüfung übernommen wurde. Schon zu dieser Zeit war er der Finanzabteilung zugeteilt, genauer gesagt der Verbandsgemeindekasse. Im Jahr 1987 folgte dann der Wechsel zur Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach, der er bis zum Eintritt in den Ruhestand treu geblieben ist.

Auch in Ransbach-Baumbach begann der Dernbacher zunächst bei der Verbandsgemeindekasse, absolvierte im Jahr 1993 die Weiterbildung zum Verwaltungswirt und wurde im Jahr 2001 stellvertretender Leiter der Finanzabteilung. Im Oktober 2010 übernahm er dann als Leiter den gesamten Fachbereich Finanzen. Als Kämmerer hatte sich Andreas Quirmbach über die vielen Jahre ein enormes Fachwissen angeeignet und war gerade in finanziellen Dingen gefragter und angesehener Kollege und beliebter Ansprechpartner von Ratsmitgliedern und Ortsbürgermeistern, heißt es vonseiten der Verwaltung.

„Es wird eine Herausforderung, den anstehenden Haushalt ausgeglichen zu bekommen.“

Das prognostiziert Andreas Quirmbach.

Sein Nachfolger ist Stefan Dörr, der seit 2006 in Ransbach-Baumbach arbeitet und ihm schon lange Jahre als Stellvertreter zur Seite gestanden hat. „Bei ihm weiß ich die Finanzen in guten Händen“, sagt Quirmbach, der dem Kollegen eine glückliche Hand wünscht. „Es wird eine Herausforderung, den anstehenden Haushalt ausgeglichen zu bekommen“, prognostiziert der Fachmann. Es sei ein großes Glück, dass bis auf zwei Ausnahmen die Gemeinden in der Verbandsgemeinde schuldenfrei seien. „Einige haben noch etwas auf der hohen Kante.“

Eine Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs sieht er trotzdem als unerlässlich an. „Denn es kommt einfach zu wenig Geld bei den Gemeinden an.“ Gleichzeitig gebe es immer mehr Pflichtaufgaben und ständig steigende Kosten. „Die Einnahmen haben da nicht mitgehalten.“

„Eventuell muss man sich von lieb gewonnenen freiwilligen Leistungen verabschieden.“

Die Finanzausstattung der Gemeinden bereitet dem Fachmann Sorge.

In seinen Augen ist auch Bürokratieabbau dringend notwendig. Förderprogramme seien beispielsweise so kompliziert, dass es den Gemeinden schwerfalle, Mittel zu beantragen. Seiner Ansicht nach werden die Kommunen nicht umhinkommen, ihre Hebesätze zu erhöhen. „Eventuell muss man sich auch von lieb gewonnenen freiwilligen Leistungen verabschieden. Es wird nicht einfacher.“ Er weiß, wie unpopulär solch eine Aussage ist, schließlich war er selbst mehr als zwölf Jahre lang Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde. „Ich kenne beide Seiten.“

Die Kommunalpolitik macht Andreas Quirmbach seit 1999 große Freude. Lange Jahre war er im Rat Dernbach, war Beigeordneter und Ortsbürgermeister, ehe er im Jahr 2022 das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgab. „Ich musste einfach kürzertreten“, gesteht er ein. Nachdem es ihm wieder besser ging, wurde er Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Wirges und arbeitet seitdem eng mit Bürgermeisterin Alexandra Marzi zusammen. Das will er auch weiter tun.