Leerstand in Montabaur angehen Der Fußgängerzone der Kreisstadt gehen Geschäfte aus Franziska Bock 29.01.2026, 16:07 Uhr

i Leere Schaufenster prägen das Bild der Montabaurer Fußgängerzone. Zum Teil sind gleich mehrere benachbarte Geschäfte geschlossen, wie hier am großen Markt 1-3. Franziska Bock

Verwaiste Schaufenster gehören inzwischen in vielen Regionen zum Stadtbild. Ein Rundgang durch die Montabaurer Ladenzeile zeigt, wie es um den Einzelhandel Montabaurs steht und wie der Leerstand das Stadtbild beeinflusst.

Wer einen Spaziergang durch Montabaur unternimmt, kommt unweigerlich durch Kirch- und Bahnhofstraße. Sie bilden den zentralen Teil der Geschäftsstraße und geben einen ersten Eindruck der Altstadt. Der Weg führt vorbei an verschiedenen Dienstleistern, Restaurants, Cafés und Modegeschäften – aber inzwischen auch an vielen Schaufenstern, hinter denen es still bleibt.







