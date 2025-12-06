Gemeinde hat Vertrag gekündigt Der Frischmarkt in Mündersbach ist Geschichte Nadja Hoffmann-Heidrich 06.12.2025, 11:00 Uhr

i Der Frischmarkt in Mündersbach ist Geschichte. Sowohl der Betreiber als auch die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes haben den Mietvertrag jeweils fristlos gekündigt. Röder-Moldenhauer

Dorfläden stehen vor dem Dilemma, dass einerseits zwar einige Personen auf sie angewiesen sind, andererseits jedoch die Konkurrenz so groß und der Kundenstamm so klein sind, dass eine wirtschaftliche Führung solcher Geschäfte kaum möglich ist.

Jetzt ist es amtlich: Der bisherige Dorfladen in Mündersbach ist Geschichte. Das hat die Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg, die die Ortsgemeinde (Eigentümerin des Gebäudes) juristisch berät, bestätigt. Nachdem zunächst der Pächter des Ladens den Mietvertrag einseitig wegen Zahlungsunfähigkeit zum „nächstmöglichen Zeitpunkt“ gekündigt hatte, hat nun auch die Kommune als Vermieterin das Verhältnis fristlos beendet.







