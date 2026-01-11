Wäller CDU gedenkt Adenauer: Der „Alte“ würde die Ruhe bewahren
Im Januar 1876 wurde Konrad Adenauer in Köln geboren. 150 Jahre später erinnerte die Westerwälder CDU mit einer Gedenkveranstaltung in Hachenburg an den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Mit einer feierlichen Gedenkveranstaltung an der Konrad-Adenauer-Gedenkstätte auf der Nistermühle bei Hachenburg hat die CDU Westerwald den 150. Geburtstag des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt, schreibt die CDU in einem Bericht über die Veranstaltung.